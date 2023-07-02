藍「柯文哲條款」引發白「野火燎原」　藍立委小雞憂綠漁翁得利

▲國民黨立委參選人游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨日前訂立「柯文哲條款」條款，原則禁止黨籍參選人與非黨籍參選人合體站台。對此，士林大同立委參選人游淑慧今（2）日表示，民眾黨會「野火燎原」，就是國民黨先訂了「楚河漢界」條款，讓很多基層很擔心未來漁翁得利的是民進黨。 士林北投立委參選人張斯綱則向藍白兩黨主席喊話，「請你們三思一下，如何在國會區域立委合作，目標不能讓綠過半！」松山信義立委參選人徐巧芯則希望黨中央多一點彈性。

游淑慧今出席「鳳鳴朝陽、萬眾一心」挺侯造勢，事前接受媒體聯訪，當被問到柯文哲要到處提名立委參選人，游淑慧表示，如果站在選民角度，會覺得產品越多越好，所以民眾黨要派人的話，自己還是維持正面選舉方式，歡迎所有候選人來講政見。她也提到，民眾黨會「野火燎原」，就是國民黨先訂了「楚河漢界」條款，讓很多基層很擔心未來漁翁得利的是民進黨。

針對「楚河漢界」條款，士林北投立委參選人張斯綱則說，他不會去做這樣的申請，因為自己的選區很艱困，所以還是會在黨制定的條款中去爭取認同。他並向藍白兩黨主席喊話，「請你們三思一下，如何在國會區域立委合作，目標不能讓綠過半，大人們先去談吧！我的選舉戰略我自己努力！」

松山信義立委參選人徐巧芯表示，尊重黨中央決定，但還是希望多一點彈性，主要還是看黨中央決定，她都會配合。她也說，很多場合裡面柯文哲、賴清德都會出席，作為人情義理，都會去打招呼，難道這樣也算偶遇跟巧遇嗎，希望黨中央多一點彈性。