　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

等了160年！　荷蘭國王為奴隸制歷史正式道歉

▲▼ 荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）。（圖／路透）

▲荷蘭國王亞歷山大夫婦出席廢除奴隸制度160周年紀念活動。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）1日出席廢除奴隸制度160周年紀念活動發表談話時，為國家在歷史上涉及奴隸制及其迄今造成的影響正式道歉。他說，「今天我站在諸位面前，作為國王、政府的一部分，我親自道歉」，針對王室與政府明顯的不作為尋求原諒。

綜合BBC、衛報等報導，荷蘭把每年7月1日訂為廢除奴隸制紀念日（Keti Koti），早在17世紀，荷蘭作為主要殖民大國，曾經販運超過60萬人。依據一份6月公布的研究，荷蘭王室在1675年至1770年間，從實施奴隸制的殖民地獲得相當於現今5.45億歐元的收入。

亞歷山大1日透露談話表示，這些行為非常可怕，奧蘭治家族家族（House of Orange）的君主和統治者們並未採取任何行動反對，「在我們不忘荷蘭奴隸制歷史的這一天，我請求原諒這一反人類罪行……今天我站在諸位面前，作為國王、政府的一部分，我親自道歉」，針對王室與政府明顯的不作為尋求原諒。

▲▼ 荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）。（圖／路透）

亞歷山大的道歉引發群眾強烈歡呼與掌聲，現場群眾多達數千人。他也說，儘管自身言論並不代表整個國家，但大多數荷蘭人都支持不分膚色或文化背景，為所有人爭取平等，而承認過去及道歉，大家就能合作邁向和解，恢復信任。

就在去年12月，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）代表政府針對國家過去在奴隸制扮演的角色道歉。

南美洲國家蘇利南及其他荷蘭殖民地施行的奴隸制直到1863年7月1日才被廢除，不過過渡期達10年，這些人不得不在種植園做有償工作，後來由歐洲、亞洲的合約工人引進取代之後，這一切才在1873年終結。

ET快訊
快訊／大雷雨轟炸3縣市！
快訊／董座離世！　合庫金發重訊了
快訊／6縣市「大雨特報」！　雨彈狂轟到入夜
快訊／艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲了！
做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族
住家騎樓停車　8小時吃4張罰單！
50年老公寓房東開價1千萬！他「年收55萬」想買　專家點頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

九州豪雨未停歇！土石流河水暴漲「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

等了160年！　荷蘭國王為奴隸制歷史正式道歉

敘利亞軍方：防空系統擊落以色列導彈　數枚落地未釀傷亡

英公衛醫療體系17萬人出走　護理師離職率創10年新高

摩爾多瓦機場槍擊2死！　男被拒入境「奪槍殺保全」後重傷昏迷

未婚夫要求「別穿白紗結婚」氣到哭出來　真相讓準新娘傻眼

鯊魚猛咬5口！他絕望等死「海豚現身救一命」　專家曝真相

老婆出門上班！老公在家中「與朋友妻出軌激戰」　被10歲女兒撞見

現代集團會長欲訪金剛山　慘遭北韓狠拒！北韓不再將南韓視為同胞

恐怖情人爬窗進屋！美15歲女生日前遭槍殺　弟目睹悲劇還幫搬屍體

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

九州豪雨未停歇！土石流河水暴漲「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

等了160年！　荷蘭國王為奴隸制歷史正式道歉

敘利亞軍方：防空系統擊落以色列導彈　數枚落地未釀傷亡

英公衛醫療體系17萬人出走　護理師離職率創10年新高

摩爾多瓦機場槍擊2死！　男被拒入境「奪槍殺保全」後重傷昏迷

未婚夫要求「別穿白紗結婚」氣到哭出來　真相讓準新娘傻眼

鯊魚猛咬5口！他絕望等死「海豚現身救一命」　專家曝真相

老婆出門上班！老公在家中「與朋友妻出軌激戰」　被10歲女兒撞見

現代集團會長欲訪金剛山　慘遭北韓狠拒！北韓不再將南韓視為同胞

恐怖情人爬窗進屋！美15歲女生日前遭槍殺　弟目睹悲劇還幫搬屍體

幕後／賴清德社群3策略曝光　聚焦「穩健控球」領導人特質

店貓倒鐵籠呼呼大睡！　她一數發現「腳底秘密」嗨喊：太特別了吧

快訊／大雷雨轟炸3縣市　「示警區域」出爐！大雨特報到入夜

黃偉哲與日本前橋市長聯袂大力宣傳　多家日媒爭相報導台南祭

同事變臉不給蛋糕！「600元彌月紅包」遭嫌不上道　2苦主傻了

瑪丹娜爆昏迷前「已經發燒1個月」！殺人行程曝光　出院後還在嘔吐

遭爆對路人母女瘋狂吼叫！　《閃電俠》伊薩米勒保護令被撤發聲了

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

新歌才惹議！崔叡娜因「狀態不佳」取消打歌預錄　韓網反應曝光

原是LE SSERAFIM候選成員！　再戰HYBE選秀「當作最後機會」

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

國際熱門新聞

影片曝！少年月台邊洗便當盒　下秒被火車撞飛

芭蕾老師兼差拍AV　挺E奶裸舞暗黑橋段曝

她罹癌宣告死亡　葬禮前竟「奇蹟復活」

新婚夜太累不想愛愛　她隔天被提離婚

《捍衛戰士》效應　美軍禁協製屈服中國審查電影

鯊魚攻擊「海豚救他一命」真相曝光

南韓爆95起無戶兒童案！已有8人死亡

賣私密片賺36萬元！推特21歲正妹「遭逮爆紅」

雲霄飛車出現裂縫　柱子晃動驚險瞬間曝

CEO疑「用過期材料」造泰坦號　他慶幸沒搭上

越南失業人口破百萬　這4行業裁員20多萬人

老公與朋友妻出軌激戰　被10歲女兒撞見

她用豬屍做出「真．小豬撲滿」如重獲新生

51區旁！　他洞穴探險離奇失蹤

更多熱門

相關新聞

荷蘭限制出口半導體設備新措施9月生效　陸商務部表示不滿

荷蘭限制出口半導體設備新措施9月生效　陸商務部表示不滿

荷蘭6月30日宣布，將對部份先進半導體製造設備出口推出新限制措施，9月1日生效，屆時設備製造商須事先申請許可證，方可出口特定技術。l對此，大陸商務部發言人1日回應，中方對此不滿並堅決反對，荷方應不濫用出口管制措施，切實維護中荷企業和雙方共同利益，維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

美荷組合拳打擊中國晶片　陸外交部回應

美荷組合拳打擊中國晶片　陸外交部回應

荷蘭半導體設備出口限制9/1生效

荷蘭半導體設備出口限制9/1生效

國王3年約留下「北卡獵鷹」

國王3年約留下「北卡獵鷹」

亞歷媽法國幫兒辦護照「等半年都沒好」：還不能加急

亞歷媽法國幫兒辦護照「等半年都沒好」：還不能加急

關鍵字：

荷蘭奴隸亞歷山大國王Willem-Alexander

讀者迴響

熱門新聞

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

艾怡良公開致歉：我會一位一位去道歉

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面