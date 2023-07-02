等了160年！　荷蘭國王為奴隸制歷史正式道歉

▲荷蘭國王亞歷山大夫婦出席廢除奴隸制度160周年紀念活動。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）1日出席廢除奴隸制度160周年紀念活動發表談話時，為國家在歷史上涉及奴隸制及其迄今造成的影響正式道歉。他說，「今天我站在諸位面前，作為國王、政府的一部分，我親自道歉」，針對王室與政府明顯的不作為尋求原諒。

綜合BBC、衛報等報導，荷蘭把每年7月1日訂為廢除奴隸制紀念日（Keti Koti），早在17世紀，荷蘭作為主要殖民大國，曾經販運超過60萬人。依據一份6月公布的研究，荷蘭王室在1675年至1770年間，從實施奴隸制的殖民地獲得相當於現今5.45億歐元的收入。

亞歷山大1日透露談話表示，這些行為非常可怕，奧蘭治家族家族（House of Orange）的君主和統治者們並未採取任何行動反對，「在我們不忘荷蘭奴隸制歷史的這一天，我請求原諒這一反人類罪行……今天我站在諸位面前，作為國王、政府的一部分，我親自道歉」，針對王室與政府明顯的不作為尋求原諒。

亞歷山大的道歉引發群眾強烈歡呼與掌聲，現場群眾多達數千人。他也說，儘管自身言論並不代表整個國家，但大多數荷蘭人都支持不分膚色或文化背景，為所有人爭取平等，而承認過去及道歉，大家就能合作邁向和解，恢復信任。

就在去年12月，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）代表政府針對國家過去在奴隸制扮演的角色道歉。

南美洲國家蘇利南及其他荷蘭殖民地施行的奴隸制直到1863年7月1日才被廢除，不過過渡期達10年，這些人不得不在種植園做有償工作，後來由歐洲、亞洲的合約工人引進取代之後，這一切才在1873年終結。