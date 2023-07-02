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準婆婆客氣喊免洗碗！她乖乖回客廳坐下　男友怒罵沒家教

她見了男友媽後，立刻打消結婚念頭。（示意圖／Pexels）

▲她見了男友媽後，立刻打消結婚念頭。（示意圖／翻攝Pexels免費圖庫）

圖文／CTWANT

結婚前最好要先認識另一半的家庭，一名女網友抱怨，和男友相處上都還不錯，直到見了男友媽以後，讓她打消結婚念頭，並且連夜搬走。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，與男友小學就認識，成年後因緣際會下在一起，相處上沒有太大問題，一度考慮要結婚，直到與男友媽見面後，馬上打消念頭。她透露，飯後禮貌幫忙洗碗，結果被男友媽客氣拒絕，回到客廳竟被男友指責沒禮貌、沒家教，還吼「媳婦不是這樣當的」。

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後來家裡打來，她出去接電話，沒想到被男友罵「來就是要好好陪他媽媽聊天，離開這麼久很沒禮貌」。原PO傻眼表示，明明才10分鐘，但礙於不想破壞場面，所以自己忍著沒發飆。

原PO提到，男友後來還當著媽媽的面前躺在她大腿上，出聲提醒後，母子倆居然在她面前提到前女友之前來家裡都怎樣怎樣，讓她再度無言；更扯的是，離開男友媽媽家後，男友狂訓話，一一列出他認為的「不良媳婦」行為，還催要趕快結婚、生小孩，因為他是長男。

原PO指出，因為自己有心臟病，所以不打算生小孩，且交往初期就提過，結果男友竟回「我最後不會跟你結婚」，讓她氣到打包東西離開。原PO氣吼，「他家不是什麼名門貴族，更沒有家產要繼承，據我所知只有負債，現在逼我不生小孩就不結婚，到底是有什麼問題？」

她也以自身經歷勸大家，結婚前有機會一定要去男方家裡作客，因為換個位置就換個腦袋，「謝天謝地我逃走了。」

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