修女和神父「視訊又聊色」　她犯誡被趕出修道院！反告求償3千萬

記者張寧倢／綜合報導

美國德州一名身障修女因違背貞潔誓言（vow of chastity）而被趕出修道院，她4月被發現與一名神父互傳「色情」訊息，也坦承曾與對方進行視訊聊天，但她辯稱是因為癲癇發作導致判斷失誤。修女6月被驅逐後反而提出告訴，指控主教侵犯她的隱私，違法沒收手機和毀謗，求償100萬美元（約新台幣3116萬元）。

▲女修道院院長格拉赫被發現與其他教區的神父偷情。（圖／翻攝自推特）

根據紐約郵報、鏡報報導，43歲修女格拉赫（Teresa Agnes Gerlach）原先是德州沃斯堡（Fort Worth）天主教教區於阿靈頓（Arlington）一處修道院的女院長，但經調查，她坦承與一名在蒙大拿州的神父馬雷（Bernard Marie）互傳過色情訊息。在與沃斯堡主教奧爾森（Michael Olson）的對話錄音檔中，格拉赫表示確有此事，但「不太常」發生，後又改口只有視訊聊天兩次。

▲2022年開始在蒙大拿州傳教的馬雷（Bernard Marie），又被稱作菲利普強森神父（Father Philip Johnson）。（圖／翻攝自YouTube／Diocese of Raleigh）

平時需乘坐輪椅與使用餵食管進食的格拉赫強調，自己與馬雷並未見過面，只是她愛上了對方，當時她因癲癇發作後思緒遭遇困境，「我想我的大腦真的一團亂」。她還說，「即使是修女也會跌倒」。然而，格拉赫6月1日仍被依「違背貞潔誓言」、違反「十誡第六條誡命」，被趕出神聖三位一體加爾默羅修道院（Carmelite Monastery of the Most Holy Trinity）。

格拉赫近日對主教奧爾森與沃斯堡教區提告，要求賠償100萬美元，指控奧爾森侵犯她的隱私，非法沒收她的電子產品，並且誹謗她。格拉赫說，在法庭曝光的40分鐘調查對話錄音檔是在她剛動完外科手術，並且服用大量藥物後所錄製的，另外，奧爾森等人還針對她月經經期晚了一個月的陳述進行扭曲的解讀，但她並未與馬雷有過身體接觸。

▲沃斯堡天主教教區主教奧爾森（Michael Olson）驅逐修女後，被她告上法院。（圖／翻攝自Catholic Diocese of Fort Worth）

不過，奧爾森這方則否認格拉赫有服藥，並說教區調查發現一名看門的管理者拍到一些照片，顯示修道院內部正在使用大麻產品，反控格拉赫使用大麻。但目前尚無明確證據。至於傳出與格拉赫偷情的馬雷，現已被所屬教區「允許休假」，暫時不從事神職事務，有消息稱馬雷已經準備聘請律師。