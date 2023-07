修女和神父「視訊又聊色」　她犯誡被趕出修道院！反告求償3千萬

記者張寧倢/綜合報導

美國德州一名身障修女因違背貞潔誓言(vow of chastity)而被趕出修道院,她4月被發現與一名神父互傳「色情」訊息,也坦承曾與對方進行視訊聊天,但她辯稱是因為癲癇發作導致判斷失誤。修女6月被驅逐後反而提出告訴,指控主教侵犯她的隱私,違法沒收手機和毀謗,求償100萬美元(約新台幣3116萬元)。

▲女修道院院長格拉赫被發現與其他教區的神父偷情。(圖/翻攝自推特)

根據紐約郵報、鏡報報導,43歲修女格拉赫(Teresa Agnes Gerlach)原先是德州沃斯堡(Fort Worth)天主教教區於阿靈頓(Arlington)一處修道院的女院長,但經調查,她坦承與一名在蒙大拿州的神父馬雷(Bernard Marie)互傳過色情訊息。在與沃斯堡主教奧爾森(Michael Olson)的對話錄音檔中,格拉赫表示確有此事,但「不太常」發生,後又改口只有視訊聊天兩次。

▲2022年開始在蒙大拿州傳教的馬雷(Bernard Marie),又被稱作菲利普強森神父(Father Philip Johnson)。(圖/翻攝自YouTube/Diocese of Raleigh)

平時需乘坐輪椅與使用餵食管進食的格拉赫強調,自己與馬雷並未見過面,只是她愛上了對方,當時她因癲癇發作後思緒遭遇困境,「我想我的大腦真的一團亂」。她還說,「即使是修女也會跌倒」。然而,格拉赫6月1日仍被依「違背貞潔誓言」、違反「十誡第六條誡命」,被趕出神聖三位一體加爾默羅修道院(Carmelite Monastery of the Most Holy Trinity)。

格拉赫近日對主教奧爾森與沃斯堡教區提告,要求賠償100萬美元,指控奧爾森侵犯她的隱私,非法沒收她的電子產品,並且誹謗她。格拉赫說,在法庭曝光的40分鐘調查對話錄音檔是在她剛動完外科手術,並且服用大量藥物後所錄製的,另外,奧爾森等人還針對她月經經期晚了一個月的陳述進行扭曲的解讀,但她並未與馬雷有過身體接觸。

▲沃斯堡天主教教區主教奧爾森(Michael Olson)驅逐修女後,被她告上法院。(圖/翻攝自Catholic Diocese of Fort Worth)

不過,奧爾森這方則否認格拉赫有服藥,並說教區調查發現一名看門的管理者拍到一些照片,顯示修道院內部正在使用大麻產品,反控格拉赫使用大麻。但目前尚無明確證據。至於傳出與格拉赫偷情的馬雷,現已被所屬教區「允許休假」,暫時不從事神職事務,有消息稱馬雷已經準備聘請律師。