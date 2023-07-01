盧卡申科邀瓦格納「訓練白俄軍隊」　控西方加速武裝波蘭

▲盧卡申科居中斡旋，化解瓦格那兵變。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）6月30日邀請瓦格納集團（Wagner Group）訓練該國軍隊。他還指控，歐盟及美國等西方國家正在「加速武裝波蘭」。

根據白羅斯國家通訊社（Belta），盧卡申科發表獨立日演說時指出，「遺憾的是，他們（瓦格納傭兵）不在這裡。正如我已經告訴他們的一樣，如果他們的指揮官來向我們傳授戰鬥經驗，我們將接受這些經驗。」

盧卡申科還說，自己並不害怕瓦格納成員，因為他「已經認識他們很久了」，「這些人為了建立一個正常的文明而在全世界戰鬥。西方對他們恨之入骨。」

瓦格納集團「一日兵變」落幕後，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）流亡白俄羅斯。而美國星球實驗室公司（Planet Labs）衛星影像顯示，白俄一處廢棄軍事基地正在快速動工，被紐約時報認為，很可能是要為瓦格納集團成員提供藏身之處。

在6月30日的演說中，盧卡申科也宣稱，世界正面臨一場前所未有的危機，但西方還沒有感覺，需要透過對話解決問題。他指控，西方正在把鄰國波蘭當成對抗白俄及俄國的「代理人訓練場」，「另一個緊張局勢的溫床正在形成」。