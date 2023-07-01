男老師性騷問：破處沒？　還侮辱客家人「把精液省起來不打手槍」

▲張姓男老師遭學生指控性騷。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

高雄某高中一名張姓男老師被多名學生指控上課開黃腔，包括問學生「破處沒」、「一天打幾發」，更說「客家人把精液省起來不打」等，被校方性平會調查小組認定性騷擾，記申誡一次並要求其接受性平課程及自費心理輔導，張男不服結果，主張學生誣陷，高雄高等行政法院近日則判張男敗訴。

根據判決書內容，張男否認對女學生問「破處了沒」，並稱是2020年上課時，他提到自己的高中同學娶了很年輕的嫩妻，雖然有講到性行為相關話題，但只是藉機促進學生認識身體自主權，也沒使用「破處」這種強烈性暗示的用語。

張男承認上課時說到「打手槍」，但因為一名學生當時笑很大聲、反應很大，他才接著問「一天打幾發」，這名學生在接受校方訪談時也說並無覺得不舒服，因此認為不構成性騷擾。

張男指出，他曾在課堂向學生提到他有一名大學學弟是客家人，「在宿舍解決生理需求」、「打手槍」等，但沒有把客家人和打手槍連結，也沒有對客家學生說「打精液省起來不打」。

張男控訴，指控他性騷的3名學生曾霸凌同學，當時他堅持依法處理，認為該3生是對他不滿進行報復，而且還曾誣陷他用下體撞學生、摸學生屁股等，而校方竟全然相信他們的指控。

校方指出，不論張男平時和學生的互動多輕鬆，都不該在課堂說出性騷言語，而且這些都有人證，還把打手槍話題與客家人連結，造成客家學生不適，確實構成性騷，該生向性平會指出，張男問班上有沒有客家人，他舉手後，張男就說「你們客家人是不是都把精液省起來不打」，另也有女學生證稱，張男問她「破處了沒」。

高雄高等行政法院法官認為，張男對多名學生說出具性意味的言語，造成學生不適，影響其人格尊嚴及學習，確實構成校園性騷擾，而校方處置並無不當，因此判張男敗訴，可上訴。