【廣編】AQUOS XLED 4K電視新品更細緻明亮逼真　7月正式上市

▲夏普推出的AQUOS XLED 4K電視新品，65吋將在2023年7月上市，75吋緊接在8月上市。

圖、文／台灣夏普提供

AQUOS是SHARP旗下高階顯示器產品系列的標誌性品牌名稱，蘊含著「高品質」的精神，被授予此名的產品都需要透過對畫質、產品品質和產品完整性的嚴格要求。台灣繼2022年4月發表第一代限量的AQUOS XLED 4K電視之後，此次是AQUOS XLED 4K電視升級款，同樣採用mini LED技術，AQUOS XLED結合LCD電視和OLED電視兩者優點，見證極致亮度及栩栩如生的色彩重現，讓人感受光影與色彩的感動。

台灣夏普總經理張凱傑表示「AQUOS XLED 4K 65吋電視將在2023年7月上市，75吋將緊接在8月上市。夏普對消費者做出承諾，專注於設計以及研發消費者所需所想的商品。」此次SHARP AQUOS XLED 4K電視採用了Xtreme mini LED技術，擁有超過2,000個區域控光，提供無與倫比的動態色彩對比度。此外，大幅增加的88倍的背光LED數，帶來了與傳統顯示器相比6倍的峰值亮度，Deep Chroma QD最新量子廣色域技術，完美同步影像的亮面與暗影，讓光的三原色更加純粹，與傳統顯示器相比，色域覆蓋面積增加了20%以上，提供觀影者如臨其境的視覺體驗。

SHARP AQUOS XLED 4K電視配備了一個ARSS+（AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS）環繞聲揚聲器系統，電視的背面裝有11個環繞螢幕的揚聲器，最高音訊可輸出85W，並與立體音響格式杜比全景聲的加乘效果，帶來身臨其境沉浸式音響體驗。自上市日起到九月底止，買AQUOS XLED 4K電視即贈市價15,900元的日本水活力空氣清淨機。