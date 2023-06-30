超級金湯匙！女嬰出生2天「資產已逾2億」　第一份禮竟是4千萬豪宅

▲英國富豪買了駕值將近4千萬台幣的豪宅送給剛出生2天的孫女。（圖／翻攝自IG／donbarrie1，下同）

記者張寧倢／編譯

身價2億英鎊（約新台幣78.5億元）的英國51歲富豪巴里•德魯維特巴洛（Barrie Drewitt-Barlow）1999年和前夫透過代理孕母生下一對龍鳳胎後，又在上週末喜迎孫女。他受訪時透露，他已為剛出生2天的孫女買了一套價值100萬英鎊（約新台幣3929萬元）的房產。巴里的前夫也幫孫女設立500萬英鎊（約新台幣1.9億元）的信託基金。

51歲的富豪巴里•德魯維特巴洛與前夫湯尼（Tony Drewitt-Barlow）1999年透過代理孕母生下一對龍鳳胎，取名為賽芙隆（Saffron）和亞斯彭（Aspen），成為英國第一對同性戀父親，兩人後來投資代孕事業、醫學研究公司、房地產與比特幣賺到大筆財富，不過後來和平分手。

▲巴里•德魯維特巴洛開心宣布女兒順產。

巴里•德魯維特巴洛日前在Instagram發文宣布喜訊，現年23歲女兒賽芙隆24日平安產女，「我的女兒今天有了她自己的女兒。」他向《太陽報》透露，自己與前夫都對此感到非常高興，「現在又有一個公主要被我寵壞了，我等不及了。」他還說，自己25日買了一套價值100萬英鎊的房產，要送給才出生2天的孫女，並且聘請一組室內設計師進駐，為她徹底裝潢一番。

▲巴里•德魯維特巴洛據信透過2015年投資的比特幣大賺一筆。

巴里•德魯維特巴洛繼續說，亞斯彭也才剛花了5000英鎊（約新台幣19萬元），替外甥女買了Dior的嬰兒推車。他表示，這是前夫湯尼的第一個孫輩，湯尼已為孫女設立了500萬英鎊（約新台幣1億9640萬元）的信託基金，前後加總起來，孫女已是坐擁數百萬英鎊資產的小富婆了。