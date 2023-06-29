新竹洗刷美食沙漠之名　「這11家美食」登上台版必比登500碗

▲柳家肉燥飯入選街邊小吃新指南「500碗」。（圖／新竹市府）

記者柯沛辰／新竹報導

台灣在地街邊小吃新指南「500碗」被喻為台版必比登評鑑，近期評比出爐，全台有441家小吃美食獲選，新竹有18家獲選入列，超越了台中的16家、嘉義的15家。新竹市府表示，感謝評比單位對新竹美食的認可，讓新竹擺脫網傳「美食沙漠」之名。

「500碗」美食新指南特別鎖定台灣街邊小吃，以在地觀點評選出最具特色和美味的小吃店。新竹市境內獲選小吃包括「新大同飲食店」、「東門文昌雞飯」、「鴨肉許」、「竹蓮肉圓」、「明和麵店」、「王記蚵仔煎」、「柳家肉燥飯」、「鷹王肉圓」、「艷麗Pondok Sunny」、「中央市場糯米水餃」和「西市米粉湯」。

市長高虹安表示，新竹區域此次入選的18家當中，其中有11家小吃店就位於新竹市境內，但也有許多美味店家還沒被挖掘，市府未來會再多推廣、行銷新竹市的美食，藉此推展城市觀光，歡迎民眾來新竹品嚐在地特色小吃，順遊百年古城文化，來趟舊城美食之旅。

▲「新大同飲食店」傳承四代，是新竹在地人回憶的老店之一。（圖／新竹市府）

產發處指出，位於大同路上的「新大同飲食店」傳承四代，是新竹在地人回憶的老店之一，店內的粉沯是客家傳統美食，Q彈味鮮的口感令人食指大動，而三層肉、透抽、貢丸筋等川燙小菜，食材新鮮，每一口都是味甜多汁，讓人感受到家的味道。

另外，鄰近東門圓環的「東門文昌雞飯」，用餐時間不管平假日總是人潮滿滿，油亮亮的黃皮雞加上特製蔥油配上筍乾，讓人一口接一口停不下來。而「鴨肉許」、「竹蓮肉圓」、「柳家肉燥飯」、「鷹王肉圓」等店家更以在地特色，成為深受新竹人喜愛的美食。

市府推薦，歡迎大家來新竹品嚐美食，並欣賞這座城市豐富的歷史文化，在品嚐新竹街邊小吃之餘，也可以暢遊竹塹地區八景名勝之一新竹青草湖，享受水上腳踏車的樂趣，或騎車、漫步在新竹十七公里長的海岸線上，欣賞壯麗的無敵海景。

▼東門文昌雞肉飯。（圖／新竹市府）