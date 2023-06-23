暴雨炸永和「水淹半個輪胎」停車場6車泡水！車主崩潰：回家慘了

▲大雨來得又猛又急 。（圖／翻攝自我是永和人）

記者施怡妏／綜合報導

午後雷雨範圍擴大，雨勢也越來越猛烈，中央氣象局發布豪雨特報，共8縣市有豪大雨，其中雙北都是豪雨等級，民眾外出要留意天氣變化，有網友分享永和區綠寶石環河路停車場的狀況，現場有6輛車都泡在水中，水淹至輪胎一半。

有網友在臉書「我是永和人」發文，停在綠寶石環河路停車場J區的車主，「趕快移到別區，該區已淹水了」。從照片中可以看到，水已經淹過輪胎一半了，車子直接浸泡在水中。

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底下網友留言驚呼，「這場雨感覺還沒要停，趕快去把車開走」、「家人的新車上次淹到，泡水車隨便修理都要10萬起跳」、「又多了不少泡水車」。還有車主看到貼文，立刻去移車，「謝了，我去移車」、「已經開走了」。不過也有人哀號，「有接到電話，人在外面，回家慘了」。

另外，永和分局新生派出所員警也在底下留言，「您好，有關您發文的案件，警方已個別通知車主移車，本所於轄內易積水路段加強警戒並疏導交通，也請市民小心行車安全，若有任何問題及服務，請撥打永和分局新生派出所電話（02-29217119）永和分局新生派出所關心您！」

▲員警已通知車主移車。（圖／翻攝自我是永和人）

氣象局指出，午後熱對流持續發展，降雨範圍擴大且雨勢也升級，15:03針對新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分，同步發布災害告警訊息，示警區域包括新北市中和區、永和區。

水利署也針對台北市萬華區以及新北市中和區 、 板橋區列為一級淹水警戒，台北市中正區和新北市永和區為二級警戒，提醒低窪地區及道路需特別注意防範積淹水。