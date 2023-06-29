《魷魚》魏嘏雋來了！擔任台灣觀光代言人　最愛珍奶、揭3景點必去

▲飾演《魷魚遊戲》臥底警察的魏嘏雋擔任韓國市場台灣觀光代言人。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今年來台國際旅客中以韓國占比最大宗，目前已突破30萬人次，交通部觀光局為吸引更多韓國旅客來台，特別請到飾演《魷魚遊戲》臥底警察的魏嘏雋擔任韓國市場台灣觀光代言人，他透露自己特別喜歡喝珍珠奶茶，也點名推薦龍山寺、花蓮太魯閣、野柳三大必訪景點。

觀光局副局長林信任表示，在2019年來台的韓國旅客突破124萬人次，創下歷史新高，其中約70餘萬人為女性，此外，疫情後韓國人的旅遊意願偏向「距離較短的目的地」，對於台灣而言相當有利，綜合這兩個原因，才會請來對年輕女性極具吸引力的魏嘏雋擔任代言人。

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▲▼觀光局表示，在魏嘏雋的加持下，今年來台韓國旅客有信心超越85萬人次。（圖／記者湯興漢攝）

林信任表示，除了韓國人以外，韓國華僑也很容易受到節目、戲劇等影響旅遊意願，剛好魷魚遊戲2即將開拍，預計明年上檔，屆時依靠魏嘏雋的名氣，也能讓更多人看到台灣。他也說，在魏嘏雋的加持之下，今年來台韓國旅客有信心衝到85萬人次以上。

魏嘏雋表示，台灣以美食及美景聞名，真正來台後造訪多個景點，對於大自然的美景印象深刻，其中他最喜歡花蓮，尤其是太魯閣峽谷特別壯觀，讓他忍不住拍攝許多照片，但是只用拍照無法完全呈現台灣的美，他建議韓國人都該走訪台灣一趟，親自體會。

▲▼魏嘏雋在記者會現場與觀光局吉祥物喔熊玩起人體猜拳。（圖／記者湯興漢攝）

魏嘏雋表示，這次本來想來台品嚐芒果冰，可惜時間來不及只好作罷，不過他在拍攝期間喝到珍珠奶茶，特別合他的胃口，邊拍攝也邊喝完手上珍奶，希望未來能再與家人朋友以旅遊名義來台。

魏嘏雋本此走訪多個台灣景點，包括龍山寺、太魯閣、野柳等，他表示，龍山寺給人的感覺非常神聖，到了寺廟內心情變得很舒服，而到太魯閣觀光時雖然碰上雨天，不過景色依然美麗，也拍了很多照片，至於野柳則是讓他體會到自然的力量，他直呼是「超現實的地方」。

▲交通部觀光局疫後力拚台灣旅遊產業，為衝刺韓國觀光客，邀請《魷魚遊戲》魏嘏雋為觀光代言人來到台灣。（圖／記者湯興漢攝）