撈好貨！彰化執行署7／4法拍　電動麻將桌、土地都可競標　

▲電動麻將桌將法拍。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化執行署將於7月4日舉行「卦山法拍市集」有汽(機)車、雞血石首飾、杉林溪龍鳳峽的茶包、剝皮辣椒、鹿龜膠原酒、電動麻將桌、藥材沐浴包、手工泡菜、手機周邊用品、高爾夫球場練習券、蜂蜜，全部以低於市價6.2折至9折不等的價格變賣，還有多筆土地及建物，其中南投國姓鄉有土地已流標５次，都可競標。

▲拍賣雞血石。

彰化分署表示，7月4日上午辦理動產集中拍賣及變賣，拍(變)賣場地位於彰化縣地方稅務局旁的停車場，其中彰化花壇鄉的信輝高爾夫球場練習券非但以8折價格出售，憑券於球場消費練球時還附贈手作咖啡乙杯，可謂物超所值，活動現場並提供高爾夫推桿練習器，供民眾試享揮桿樂趣！除此之外，彰化監獄儒林工坊當天也會到場展售知名的蕎麥麵線、苦茶油，為響應政府環保政策，市集現場請民眾自備塑膠袋。

▲拍賣行動電源。

拍賣會下午辦理不動產集中拍賣，拍賣場地位於分署4樓拍賣室。其中，位於南投縣國姓鄉北港溪段的持分地，已經５輪拍賣，底價已達破盤價格；另有南投縣竹山鎮集山路巷內的長方形路地，產權完整，其餘物件還有位於彰化縣芬園鄉、大村鄉、溪湖鎮、二林鎮以及位於南投縣名間鄉、仁愛鄉、南投市、鹿谷鄉、信義鄉多筆持分土地及建物，有興趣民眾可上本分署官網或臉書閱覽詳細拍賣物件及照片。

▲拍賣竹山鎮集山路巷內空地。