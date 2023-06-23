　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撈好貨！彰化執行署7／4法拍　電動麻將桌、土地都可競標　

▲彰化分署將舉辦卦山市集法拍。（圖／彰化分署提供）

▲電動麻將桌將法拍。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化執行署將於7月4日舉行「卦山法拍市集」有汽(機)車、雞血石首飾、杉林溪龍鳳峽的茶包、剝皮辣椒、鹿龜膠原酒、電動麻將桌、藥材沐浴包、手工泡菜、手機周邊用品、高爾夫球場練習券、蜂蜜，全部以低於市價6.2折至9折不等的價格變賣，還有多筆土地及建物，其中南投國姓鄉有土地已流標５次，都可競標。

▲彰化分署將舉辦卦山市集法拍。（圖／彰化分署提供）

▲拍賣雞血石。

彰化分署表示，7月4日上午辦理動產集中拍賣及變賣，拍(變)賣場地位於彰化縣地方稅務局旁的停車場，其中彰化花壇鄉的信輝高爾夫球場練習券非但以8折價格出售，憑券於球場消費練球時還附贈手作咖啡乙杯，可謂物超所值，活動現場並提供高爾夫推桿練習器，供民眾試享揮桿樂趣！除此之外，彰化監獄儒林工坊當天也會到場展售知名的蕎麥麵線、苦茶油，為響應政府環保政策，市集現場請民眾自備塑膠袋。

▲彰化分署將舉辦卦山市集法拍。（圖／彰化分署提供）

▲拍賣行動電源。

拍賣會下午辦理不動產集中拍賣，拍賣場地位於分署4樓拍賣室。其中，位於南投縣國姓鄉北港溪段的持分地，已經５輪拍賣，底價已達破盤價格；另有南投縣竹山鎮集山路巷內的長方形路地，產權完整，其餘物件還有位於彰化縣芬園鄉、大村鄉、溪湖鎮、二林鎮以及位於南投縣名間鄉、仁愛鄉、南投市、鹿谷鄉、信義鄉多筆持分土地及建物，有興趣民眾可上本分署官網或臉書閱覽詳細拍賣物件及照片。

▲彰化分署將舉辦卦山市集法拍。（圖／彰化分署提供）

▲拍賣竹山鎮集山路巷內空地。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／警追違規出車禍！　2騎士見狀直接落跑
影帝18年前告白「我都付錢」：抱女人易出問題！　被讚清流
3性騷男星都娶超正妻！　「容忍力超強」原因惹心疼
超商買酒「淡如水」竟是被掉包！　化驗結果出爐
演藝圈MeToo狂爆！　12藝人名單一次看
快訊／《嗨！營業中》發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南勢溪驚見男屍卡石縫！疑為20天前落水泛舟男

獨／警攔查違規自撞貨車影片曝　闖紅燈2騎士回頭看續催油門

撈好貨！彰化執行署7／4法拍　電動麻將桌、土地都可競標　

苗栗龍舟賽龍舟迴轉翻覆沈沒　頭份青工會14隊員全落水

獨／六軍團下士台3線過彎出事　打滑衝撞對向車...右腿慘斷送醫

屏東市2小貨車擦撞　1翻覆1撞斷路旁電桿…2駕駛受傷

女護理師控藥廠經理性騷！傳訊「很大...射了」　他否認卻猛道歉

新北自行車道變態出沒！幼教女師騎Ubike　全裸噁男對她打手槍

快訊／端午連假死亡車禍！新北砂石車輾斃機車騎士　滿地鮮血　

新北超商3禮盒酒被掉包！她買回家竟「淡如水」　化驗結果出爐

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

宋智孝「美腿曬成竹炭」嚇壞成員　懷疑她「助曬到睡著」：有燒焦味XD

懶人包／演藝圈#MeToo事件連環爆！　黃子佼、炎亞綸、宥勝人設翻車

嬤被孫女騙玩丁丁桌遊　龜速起手勢敗北遭噴水

林口科技聚落宅「森聯上上謙」　學區、綠意兼具成宜居首選

快訊／南勢溪驚見男屍卡石縫！疑為20天前落水泛舟男

獨／警攔查違規自撞貨車影片曝　闖紅燈2騎士回頭看續催油門

撈好貨！彰化執行署7／4法拍　電動麻將桌、土地都可競標　

苗栗龍舟賽龍舟迴轉翻覆沈沒　頭份青工會14隊員全落水

獨／六軍團下士台3線過彎出事　打滑衝撞對向車...右腿慘斷送醫

屏東市2小貨車擦撞　1翻覆1撞斷路旁電桿…2駕駛受傷

女護理師控藥廠經理性騷！傳訊「很大...射了」　他否認卻猛道歉

新北自行車道變態出沒！幼教女師騎Ubike　全裸噁男對她打手槍

快訊／端午連假死亡車禍！新北砂石車輾斃機車騎士　滿地鮮血　

新北超商3禮盒酒被掉包！她買回家竟「淡如水」　化驗結果出爐

搭飛機「免費升頭等艙」小技巧！　前空姐曝：關鍵在穿著

快訊／南勢溪驚見男屍卡石縫！疑為20天前落水泛舟男

馬克宏會晤李強　法國總統府：有談到台灣

太妍、IVE同班機出發來台！機場混亂現慘跌意外　她目睹嚇一跳

黃子佼認性騷慘丟代言！　「金馬影后」上陣救火：責任重大

大型車也要配備AEB煞停系統！美國NHTSA：每年可防止155人死亡

昨2起士兵酒駕車禍　陸軍：依「刑懲併行」原則檢討重懲、列汰

幕後／綠搶救高嘉瑜！數度密會基進黨　吳欣岱選到底也拼「政黨票」

獨／警攔查違規自撞貨車影片曝　闖紅燈2騎士回頭看續催油門

「地表最強投」迪格隆2度動TJ手術　名醫分析表示悲觀

社會熱門新聞

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

阿堂鹹粥商標沒人要！老闆「偷渡」被抓包

行人闖紅燈遭4車連撞亡！駕駛下場曝

帶女友上摩鐵狂歡飄怪味　床下藏「愛馬仕」慘了

陸軍班長傳假隔離通知書請假　爽休22天GG了

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

5億高中生假結婚起訴　賴母需2條件可獲全數遺產

黃文烈海削201億落跑　吸詐大法曝光

銀行女經理偷吃人夫　正宮卻因1件事反賠60萬

三寶違規害死人　擺爛還酸死者家屬

獨／連假不到1天　國軍連2酒駕事故…他酒測值達0.94

即／端午連假死亡車禍！新北砂石車輾斃機車騎士

「竹北天坑」深夜灌漿　居民抱怨

即／國1五堵段「3車追撞」　占外線回堵5km

更多熱門

相關新聞

新莊「第一豪宅」首淪法拍　同步開價1.08億網路求售

新莊「第一豪宅」首淪法拍　同步開價1.08億網路求售

新莊第一豪宅「遠雄九五」首次出現在法拍市場，該戶位於低樓層，一拍底價達9429萬元。且經查《591房屋交易網》，該案還有同步開價1.08億元求售。法拍專家認為，目前該案底價仍高，尤其近期適逢政府打炒房，豪宅市場買氣較低，研判至少二、三拍之後才會有機會。

建商砸20億買新莊千坪地　前地主持有3年半入袋3.4億

建商砸20億買新莊千坪地　前地主持有3年半入袋3.4億

買房熱轉法拍？　20多組人連日爭搶桃園3件中古屋

買房熱轉法拍？　20多組人連日爭搶桃園3件中古屋

他花3千多萬買中和名宅 　3年後淪法拍還「增值百萬」

他花3千多萬買中和名宅 　3年後淪法拍還「增值百萬」

彰化標售2戰未釐清土地　最便宜105元曝光了　

彰化標售2戰未釐清土地　最便宜105元曝光了　

關鍵字：

彰化分署法拍電動麻將桌土地建物競標

讀者迴響

熱門新聞

小S早預言夏宇童：犯了黃子佼大忌！

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

泰坦號5人全數罹難！《鐵達尼號》名導：相似的悲劇

即／威力彩6.83億一注獨得　獎落嘉義

連假誇張1幕！他驚「全台灣都去宜蘭」　網：塞到死

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網喊：絕不翻車

更多

最夯影音

更多
炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖
媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面