16歲少年喝奶昔猝死！器捐竟「遺害人間」　移植者爆罕病重症

▲一名16歲少年因高蛋白奶昔誘發遺傳疾病死亡。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國倫敦16歲少年洛汗（Rohan Godhania）3年前喝下一杯高蛋白奶昔後死亡，但造成他身亡原因一直無法查清，等法醫確認洛汗因為高蛋白奶昔，誘發罕見遺傳疾病「鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症」（OTC）時，他的器官已移植給其他人，並讓受捐贈者出現OTC的相關症狀。

據《每日郵報》報導，不知道自己罹患OTC，身體缺乏某種酶而無法清除血液中氨的洛汗，因高蛋白奶昔裡的蛋白質誘發OTC後，血液中的氨迅速累積到致命程度，並在3天內救治無效死亡，且等檢方查出洛汗的死因時，「病情」已擴散到其他人身上，更引發意料之外的法庭交戰。

法醫奧斯朋（Tom Osborne）表示，儘管洛汗的死因當時還沒確定，但已被批准進行器官移植，他在初步確認洛汗死於OTC後，就去信監管機構，呼籲在相關產品上標示警語，因為這種疾病不只高蛋白奶昔，就連喝啤酒也可能誘發。另名獨立調查的專家表示，至少有一名移植洛汗器官的患者，出現OTC的重症症狀。

家屬律師則指控一間專科醫院把16歲的洛汗視為成年患者拒絕轉診，以及另間醫院拒絕對洛汗進行氨檢測的建議，認為是醫療體系害洛汗枉死，並繼續威脅其他同年齡病患的生命。

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