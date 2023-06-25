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瘋電影／青春養成記　少女和她媽媽內心都有一頭野獸

文／賴賴

▲▼青春養成記。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

皮克斯沒有不好的劇本，真的非常好看且具有巧思和創意，這其中的劇情設計內涵太切題了，一個青春期的少女，內心就像一隻隨時會突變的怪獸，大部分的時間都好好的，但發作起來不得了，而請少女的媽媽，內心的野獸可是霸王龍般的巨大，這部片太貼切又太言之有物了。

劇情設計以中國傳統家庭的教育觀，合情合理，中國家庭教育的子女會為了服從父母而犧牲朋友同學，中國媽媽像老虎一般，愛之深責之切，為了子女喪失理性，這種傳承、孝順、服從、倫理，都是儒家教育思想，五顆星推薦的好作品，最近的一大堆電影，果然皮克斯的劇本最強，華裔加拿大動畫師導演石之予，未來可期。

片　　名：青春養成記 (2022)
英文片名：Turning Red
類　　型：冒險、喜劇
播出日期：2022-03-11
片　　長：100分鐘
導　　演： 石之予
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

《青春養成記》故事主人翁是一位正值青春期的女孩美美，她是一位驕傲的讀書宅，在學校活潑好動，天不怕地不怕的她，到媽媽眼前卻是另一個樣子—阿母的乖寶貝，媽媽從小將她捧在掌心上，這個雙面生活全在美美的掌握中，直到一天早晨，美美發現自己竟然變成一隻巨大的紅色貓熊，才知道自己的祖先與紅貓熊有神秘的連結，只要情緒一激動就會釋放心中的野獸，當生活一夕變調，美美該如何與心中的另一個自己找到共存之道呢？

本片由奧斯卡最佳短片《包‧子》導演石之予執導，再度借題自己華裔的成長背景，創造出豐富熱鬧的多倫多中國城場景，以及華人家庭的價值觀。

▲▼青春養成記。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲華人社會的虎媽聞名於世。

▲▼青春養成記。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲青少年的孩子有自己的同學交友圈。

▲▼青春養成記。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲這隻熊貓實在太可愛了。

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