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靈鷲山ft.福容飯店愛地球　百人淨灘看沙雕

文／賴芃縈 編輯整理

▲▼靈鷲山ft.福容飯店愛地球。（圖／記者賴賴攝）

▲淨灘愛地球，相揪看沙雕！靈鷲山、福容大飯店和網友們，以實際行動守護地球、海洋。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

看沙雕慶週年，淨灘愛地球！4年前，為了在地共願共好，靈鷲山和福容大飯店結合淨灘、沙雕，攜手「相揪看沙雕，淨灘愛地球」活動，希望打造福隆成為海角一樂園。今年適逢靈鷲山開山40週年，舉辦16年的福隆沙雕藝術季，也在6月9日起熱力開展，18日，逾130位淨灘夥伴樂當「地球清道夫」，以淨灘的具體行動實踐愛地球初心，捲袖撿拾618公斤的垃圾。

東北角有著美麗的海岸線，福隆國際沙雕藝術季現場，綿延3公里的黃金沙灘一覽無遺，美麗極了。這幾天連日陰雨，下午1點到2點的淨灘時刻，霎時放晴無風無雨，除了淨灘、也有篩網、鏟子，讓大家「淨沙」，同心齊力清除沙灘上埋藏的漂流木，濾出細沙裡的菸蒂、石子、瓶蓋、玻璃、塑膠片和保麗龍、吸管等尖銳、細微、隱埋的垃圾。

福容大飯店感恩大家守護海洋的心意，2023福隆沙雕藝術季至10月22日，為期超過136天的展期，15位國內外沙雕師共同打造黃金沙雕，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰各品牌經典角色與故事，變成一座座的黃金沙雕，多達60座可愛沙雕作品，讓大人小孩都High玩整個夏天！

6年逾7000人淨灘 撿拾垃圾超過10噸

靈鷲山當家常存法師感謝為地球、海洋奉獻的淨灘夥伴，聚集善心善念緣，在福隆造鎮行列中，一起努力前行，法師說，守護福隆黃金沙岸，打造靈鷲山聖山福城，一直是靈鷲山開山住持心道法師帶著大家做的事，1997 年，心道法師就在福隆發起「乾淨地球」的環保行動，帶著大家淨灘了。人類任意製造、丟棄垃圾，已成為生態殺手，面對地球、海洋的生態浩劫，6年前，靈鷲山認養2片海灘，每個月淨灘、養灘、護灘，總計超過7000人次，撿拾10噸以上的垃圾。

心道法師更長期在全球推動「生命和平、靈性生態」，和「寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化」九大生活主張，希望地球一家、萬物一體，大家不分彼此共同覺醒，從全球層次來一起響應愛地球，用靈性翻轉世界，尊重物種存在的價值、包容物種生存的空間、分享生態的成果世界，從各個面向和領域繼續「生命和平」的使命，推動靈性生態社會運動，將「多元共生、相依相存」理念推廣到全世界，影響更多人一起投入生命和平的工作。

地球只有一個，它是大地之母，貢寮區長柯建輝表示，每個人都是具有熱情的地球公民，都是海洋垃圾清理的貢獻者之一，人類任意製造、丟棄垃圾，已成為生態殺手，希望大家攜手淨灘，人人成為淨灘種子，以行動力愛護地球，守護福隆的美麗海岸，也讓地球休養生息。

淨灘夥伴說，淨灘愛地球是一種溫柔的提醒，讓我們時時刻刻關注自己的心，和生活的這片土地，看見地球母親之美，這也是生命教育的一環，不要小看每月1個小時給地球的力量，跟著靈鷲山跨國際愛地球、守護海洋，保護一切的萬物生態。

▲▼靈鷲山ft.福容飯店愛地球。（圖／記者賴賴攝）

▲沙雕藝術季展期超過136天，15位國內外沙雕師共同打造精彩的黃金沙雕。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山ft.福容飯店愛地球。（圖／記者賴賴攝）

▲1997 年，心道法師就在福隆發起「乾淨地球」的環保行動，帶著大家淨灘了。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

淨灘愛地球愛和平粉絲專頁：https://pse.is/PRWBU

 

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