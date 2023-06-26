東部最強炒飯「約翰兄弟」8／31停業！業者揭原因：該放手了

▲約翰兄弟曾以「三杯雞肉炒飯」拿下台灣炒飯王大賽全國季軍。（圖／翻攝自Facebook／約翰兄弟，下同）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭知名炒飯「約翰兄弟二號店」，曾在2019年獲得由農糧署舉辦的「台灣炒飯王-全民潮飯對決之戰」全國季軍、東區地方冠軍，是不少民眾造訪宜蘭必吃美食，不過，業者25日宣布，8月31日即將結束營業，未來將把重心放在家庭及個人規劃上。消息一出，令不少粉絲相當不捨。

「約翰兄弟」25日在臉書發文指出，兄弟三人經過幾個禮拜的深思熟慮，期間不斷交換意見，最後還是做出停業的決定，「我們知道這間店正走在正確的路上，一切的一切都越來越好，我們也都越做越順利，但，人生很長，未來的日子還有太多可能，我們應該，把這個可能的未來，交給各自的另一半，一起去規劃生活的藍圖，每個人都會成立自己的家庭，都會有一個深愛的人陪著自己，也會有自己的小生命誕生在自己的世界，這一切，我們都會替對方高興，都會去幫他期待著，所以，我們應該放手了，這樣的未來才有可能成真。」

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約翰兄弟感性表示，「三個兄弟一起經營一家店」是一個多麼吸引人的IP，他們的人設也早早就定位在「孝順」、「努力」、「團結」等等字眼上，但當生命的進程走到了成家立業這一章節，那就必須做出改變，畢竟每個人有每個人的規劃，有屬於各自想要的生活樣貌，三個人的時間跟未來都綁在一起，反而讓這一切都失去了彈性，「我們不樂見這樣的情況，所以再怎麼不捨，也不能就這樣阻斷通往未來的道路。」

約翰兄弟透露，該店預計營業到8/31，接下來的日子就像「轉換政權的看守內閣」，他們會好好謹守品質，但也不會再做出什麼改變，把最後這段時間給顧好，每一份炒飯都當最後一份在炒，「我很開心，至少我們的結束不是帶著失落與悲傷，我們做出成績了，我們是依照自己的意願去做出選擇，光是這一點，我們就該為自己感到驕傲。」

約翰兄弟說道，最後這段時間，誠摯邀請大家有機會來吃炒飯，「或許若干年後，我自己也會很懷念這個味道，這是屬於我們約翰兄弟的味道，接下來就只能塵封在各位的記憶中了」，並強調往後這間店的規劃，會在商討地更明確一些後，另行跟大家公布，「謝謝大家這麼多年來的支持，更感謝我們有這麼多鐵粉，每個禮拜都能看到您，從一而終，真的很感動。」