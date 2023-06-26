士官長激戰人妻！色聊「性奴和皮鞭」還扮老公陪墮胎　下場慘了

▲高雄一名士官長偷吃人妻，被記2次大過。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名士官長偷吃人妻，兩人言談間不僅有「要破7次、砲友、性奴、皮鞭、綑綁」等露骨字眼，還上摩鐵大戰好幾回合，之後人妻懷孕，士官長雖不確定生父是不是自己，但為了掩飾婚外情，仍假扮配偶陪人妻上醫院墮胎。之後姦情被人妻的丈夫發現，怒向軍方檢舉，士官長因而吃了兩支大過，他不滿被懲處，循序提出行政訴訟，但法官認為軍方處分合理，駁回士官長之訴。可上訴。

判決指出，高雄一名支援隊三等士官長阿建(化名)偷吃營外女子小花(化名)，遭小花丈夫向單位檢舉，經軍方查證屬實，依違反軍紀處他大過2次，阿建不服，提起訴願遭駁回，又提起行政訴訟。

阿建表示，小花一開始說她正在商議離婚，而後騙他說已離婚，因小花個性乖巧且與他自幼相識，讓他信以為真而和她往來，造成小花家庭破裂，小花應自己承擔責任，然而軍方只顧軍譽，全然不管他也是被害人就懲處他。另軍紀規定所謂「不當情感關係」指的是執行職務期間，不該涉及他在放假時私人領域的交往行為，請求法院撤銷原處分。

軍方指出，阿建明知小花已婚還有3名子女，仍和她多次發生性行為，小花於2021年3月懷孕，小花的丈夫隔年3月發現妻子出軌阿建，向軍方反映，阿建已衍生軍民糾紛而影響軍譽。阿建雖反控被小花騷擾、糾纏，卻提不出任何證據，顯然是想推卸責任，軍方另再詢問小花，小花也未提供資料，軍方已盡查證義務。

法官查閱軍方提供的證據，認為阿建雖未婚，但從2020年4月開始和小花連絡，之後就互傳親密、曖昧訊息，包含「要破7次、砲友、性奴、皮鞭及綑綁」等字語，兩人相逢後聯絡僅數月就發生多次性關係，而後小花懷孕，阿建當下雖懷疑胎兒生父不是自己，但仍假裝小花配偶身分陪同墮胎，故意隱匿兩人婚外情關係，顯然知道小花已婚。

法官認為，從小花墮胎後到丈夫知情的1年期間，兩人情感糾葛不斷且越加激烈，阿建身為資深軍官幹部，卻還隱瞞不報，衍生感情糾紛，造成他人家庭失和，明顯有道德瑕疵，判原處分並無違誤，駁回阿建之訴。可上訴。