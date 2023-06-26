不滿遭廢校！105師生「市府中庭上課」　台中教育局回應了

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市星光實驗學校日前被教育局委外審議委員，以教學內容與一般學校無異、嚴重虧損等原因，不予續約，等同廢校。校方今（26）日把全校師生帶至台中市府中庭「上課」靜坐，有家長代表痛訴，這就像是教育界的metoo，「莫名其妙被廢校」並非首見。委任律師親自將訴願書交給教育局，呼籲以孩子受教權為主。對此，教育局以3點回應。

▲台中市星光實驗學校不滿遭廢校，105名師生今日到台中市府中庭「上課」 。（圖／記者白珈陽攝）



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即將面臨廢校的星光實驗教育機構成立3年，在國際比賽成績優異，不但獲得正副總統賀電祝福，連芬蘭在台辦事處都行文給台中市政府教育局，希望協助繼續辦學，但審議委員最後以教學內容並非主題式教學，且學校經費嚴重不足恐會影響師生權益，不予續約，下學期不得再招生。

▲▼ 孩子們自製卡片，希望能繼續在星光實驗學校上課。（圖／記者白珈陽攝）



校方上午9點將課堂移至市府一樓中庭，上一堂「民主政治與社會契約」的課，以國中部學生為主，國小部學生靜坐，全數約105人。葉姓家長代表指出，通知廢校只有一張公文，馬上要面臨下學期，時間太倉促，家長、小孩都無法接受，且過程中有許多爭議，星光實驗學校沒有虐童、教育成果豐碩，希望市府以小孩的權益來考量。

▲家長控訴，莫名遭到廢校猶如「教育界Metoo」，有很多學校都是突然被喊卡；家長代表、孩子也拿出訴願書給教育局陳情。（圖／記者白珈陽攝）



另名家長代表說，這就是教育界的Metoo，深入了解後才知道有許多學校都是這樣「莫名被廢校」，現在處境很艱難，希望大家一起關注這個議題，小孩有基本受教權，台灣身為民主國家，為什麼可以隨意剝奪受教權？

孩子們也說：「請讓我繼續在星光就讀，這裡跟外面的學校不同，我感覺很有趣，老師也會依照不同需要到不同地點上課。」

▲莊婷聿律師拿出訴願書，呼籲教育局站在保衛兒童學習權角度。（圖／記者白珈陽攝，下同）



該案委任莊婷聿律師，親自將訴願書提交給教育局主秘郭明洲。莊婷聿說：「審議委員會在程序部分不合法，組成成員總共13位，有8位都是體制內教育出身，並不具有實驗教育經驗，另外5位與星光實驗學校有利益衝突，可能會有偏頗之虞。」莊呼籲，希望教育局站在保衛兒童學習權的角度出發。

針對此事，台中市府教育局回應，該校財務面不通過係因依照機構製表統計顯示，109、110學年度超收學費尚有未退餘額高達393萬7310元，與機構提供之財務查核報告中，超收學費未退清金額所列778萬0520元，二者金額不同，不符合規定。

市府說明，機構所提供財務表，呈現短期須償還負債遠大於短期可變現資產，其主要因素係以保證金名義支付2000萬元至星光教育股份有限公司涉及關係人交易，嚴重影響機構資金運用，負債金額大於現有資產，資金缺口周轉不靈，恐影響機構運作。

市府指出，依據機構所提供之會計師查核報告顯示，109、110學年度機構支付星光股份有限公司高達3706萬5000元涉及關係人交易，另財務報表經常性收入不足以支應經常支出，顯見機構財務營運績效不良及內控機制嚴重缺失。

此外，家長質疑委員資格、未迴避一事？教育局指出，審議委員資格均依照相關條例辦法，其中，遭質疑的洪姓委員為台中市教育公會前理事長，任教於霧峰國小，已擔任審議委員達5年多，經驗豐富；經查，依照「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」並未訂定審議會相關迴避規範，且實驗教育辦學單位有其特定教育理念，星光實驗教育機構鄰近之實驗教育機構（華德福），二者理念亦不同，無應迴避而未迴避之情事。