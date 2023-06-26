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15歲特殊生信任體育老師　竟遭誘騙綁架

▲特殊生在體育老師誘騙下，坐上歹徒的車 。（圖／翻攝「Kompas」）

▲特殊生N在體育老師誘騙下，坐上歹徒的車 。（圖／翻攝「Kompas」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼一名在中學體育老師，日前疑似夥同2人誘騙、綁架自己的學生，引起學校和家長恐慌。目前該名教師已被捕，並遭到學校開除，另2名同夥仍在逃。

綜合印尼媒體報導，28歲體育教師加浪（Galang）在丹格朗（Tangerang）一所中學任職，上周涉嫌夥同2名嫌犯誘騙自己的學生。事發當天上午9時許，加浪利用學生對他的信任，告訴15歲的特殊生N，他的家人已經到了萬隆（Bandung），要他坐上一輛網路預約的白色汽車，離開學校去與家人會合。

N聽話隨即拿起包包走出校門，到距離校門100公尺處上了白色汽車。加浪並未跟上去，而是在學校假裝遍尋不著N的蹤影，很快向校方通報失蹤。

所幸警方最終在一處房屋內找到人，N被發現時無明顯外傷或虐待痕跡，身體狀況良好，一旁有換洗衣物與食物。

加浪被逮捕後稱，另外2名同夥承諾會分一筆錢給他，但嫌犯犯案動機仍有待釐清。此事件也在學校與家長間掀起一陣風波，許多家長表示再也難以信任學校，校方則坦承錯誤，表示並未建立完善學生接送程序，以及保護好學生的機制。

校方也指出，加浪在該校任職超過4年以來，並未出現任何可疑行為，但事發後校方已將加浪開除，並將改善硬體與加強審視任教教師資格。

不過誇張的是，學生N的父親威溫（Wiwin）向媒體爆料，起初N失蹤時，學校根本沒有積極調查情況，反而是家人調閱學校附近監視器才揪出異狀，此外，校長也未曾主動聯繫過家長。威溫質問，如此嚴重的事件也有可能發生在其他孩子身上，家長將孩子託付給學校、信任學校，校方卻不注重校園安全，「難道家長得在孩子身上安裝GPS嗎」？

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