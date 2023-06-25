獨／半夜「鬼來電」預約掛號！護師曝私密痛處求診　女醫嚇破膽

▲張美玉醫師說自己半夜接到「鬼來電」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

七月半還沒到就在端午節的深夜，笑稱自己接到「鬼來電」，差點把泌尿科醫師嚇破膽！不過後來才發現這不是鬼來電，而是一名護理師求助電話，因為近期受泌尿道經常發炎所苦，好不容易在端午節排到假，就怕醫生放假停診，才在深夜打電話確認。

分享自己接到「鬼來電」的泌尿科女醫師張美玉說，22日凌晨一點多在診所整理資料的時候，診間電話突然響起，當場讓她嚇到差點尿褲子，因為這個時間怎麼會有來電，讓她想不透，不過她還是決定接起電話，只聽到電話那一頭的傳來一名女子聲音，似乎也因為電話有人接聽被嚇到，講話怯生生。

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▲醫師提醒夏天記得要多喝水。（圖／Unsplash）

這名女子說自己從澎湖搭機過來，就怕端午節上午停診，所以才在深夜打電話確認，聽到這裡，讓張美玉醫師覺得好笑又很傻眼，直說沒有人在凌晨打電話問有沒有休診的，不過這名女子確定端午節上午有看診時，才特別安心同時告知自己會在一早來看診，所以張美玉醫師上診前，還特別跟診間的護理同事說「今天會有鬼」來看診。

就在22日上午10點左右，這名女子來到診所，診所員工還特別衝進診間跟張美玉醫師說：「鬼來啊！鬼來啊！」讓張美玉醫師笑壞了，等到這名女子進來看診之後，張美玉醫師發現原來這名女子是一名護理人員，曾經也是自己的患者，只是近期因為泌尿道反覆發炎，身為護理師的她，這次端午節好不容易排到假，特別從澎湖飛到高雄來看診，確定是「泌尿道感染」。

張美玉醫師也提醒民眾，最近她也在自己診療的過程發現「泌尿道感染」的患者不在少數，大約多了3成左右，主要是因為最近天氣炎熱，水分的流失就會特別快，若沒有及時的補充水分，補充水分太慢會造成水份不足，就會造成泌尿道感染，尤其是在女性長者因為尿道短，本來就會容易發炎，男性長者因為攝護腺肥大，演變成為攝護腺發炎，造成發燒跟急性尿液滯留，甚至會敗血症。所以也請民眾多注意尿液的量跟顏色，若是太少或是偏黃，就代表水分補充太少，記得要趕緊多補充水份。