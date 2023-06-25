幕後／綠盼賴清德二階陸戰「跨出同溫層」　下周募款小物開賣

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰如火如荼，民進黨總統參選人賴清德信賴台灣之友會壓軸場25日登場，象徵各地幹部整軍完成。據了解，賴陣營陸戰即將進入第二階段，不少區域立委期待盡快與賴同台造勢、跑行程，盼藉此突破同溫層，此外，競選總部規劃，下周二將舉行記者會，正式公布第一階段募款小物，是否也將同步開設政治獻金專戶，值得期待。

賴清德今天前往新北市參加最終場信賴台灣之友會成立大會，多位重量級綠營大老力挺，正國會精神領袖、立法院長游錫堃與蘇系行政院前院長蘇貞昌登台致詞，正國會「掌門人」總統府秘書長林佳龍與會，此外，新北市小英之友會榮譽總會長張秋海，則以新北市信賴台灣之友會理事長的身分代表致詞，被解讀為英系力挺賴清德。

值得一提的是，就在壓軸場信賴台灣之友會成立大會前夕，總統蔡英文邀請賴清德、小英之友會及小英志工團幹部團聚，會中下達「全力輔選」的動員令，被視為蔡英文出手整合的關鍵動向。小英之友會榮譽總會長陳時中會後主動透過社群平台揭露，各縣市現任會長全員到齊，彼此互動溫馨熱絡，給予賴清德許多建議，也說大家都是「TeamTaiwan 挺台灣」的成員，要發揮「1＋1大於2」的力量。

據指出，在各地幹部整軍完成後，賴清德的陸戰可望邁入下個階段，現行「母雞先行、區域立委各自佈陣」的模式勢必進行盤整，不少區域立委均期待，可儘速盤點時間，為賴清德安排合體行程，同步拉抬總統、立委選情。一名力拚連任的立委建議，目前賴清德的實體行程尚未「突破同溫層」，對比以凝聚核心支持者士氣為主的信賴之友會，可由各縣市民代安排地方行程，跨出同溫層，充實賴清德的陸戰實力。

至於空戰面向，南部優勢選區立委談及，對比國民黨總統參選人侯友宜流失「郭粉」支持，民眾黨總統參選人柯文哲吸納藍營選票，賴清德現階段雖處於領先地位，綠營支持者是「鐵板一塊」並未流失，但支持度未見成長，恐陷入「停滯期」，衝破天花板的關鍵將是空戰，可學習白營系統性開創議題的模式，接觸到更多年輕族群，獲得突破瓶頸的動能。