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幕後／綠盼賴清德二階陸戰「跨出同溫層」　下周募款小物開賣

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰如火如荼，民進黨總統參選人賴清德信賴台灣之友會壓軸場25日登場，象徵各地幹部整軍完成。據了解，賴陣營陸戰即將進入第二階段，不少區域立委期待盡快與賴同台造勢、跑行程，盼藉此突破同溫層，此外，競選總部規劃，下周二將舉行記者會，正式公布第一階段募款小物，是否也將同步開設政治獻金專戶，值得期待。

賴清德今天前往新北市參加最終場信賴台灣之友會成立大會，多位重量級綠營大老力挺，正國會精神領袖、立法院長游錫堃與蘇系行政院前院長蘇貞昌登台致詞，正國會「掌門人」總統府秘書長林佳龍與會，此外，新北市小英之友會榮譽總會長張秋海，則以新北市信賴台灣之友會理事長的身分代表致詞，被解讀為英系力挺賴清德。

值得一提的是，就在壓軸場信賴台灣之友會成立大會前夕，總統蔡英文邀請賴清德、小英之友會及小英志工團幹部團聚，會中下達「全力輔選」的動員令，被視為蔡英文出手整合的關鍵動向。小英之友會榮譽總會長陳時中會後主動透過社群平台揭露，各縣市現任會長全員到齊，彼此互動溫馨熱絡，給予賴清德許多建議，也說大家都是「TeamTaiwan 挺台灣」的成員，要發揮「1＋1大於2」的力量。

據指出，在各地幹部整軍完成後，賴清德的陸戰可望邁入下個階段，現行「母雞先行、區域立委各自佈陣」的模式勢必進行盤整，不少區域立委均期待，可儘速盤點時間，為賴清德安排合體行程，同步拉抬總統、立委選情。一名力拚連任的立委建議，目前賴清德的實體行程尚未「突破同溫層」，對比以凝聚核心支持者士氣為主的信賴之友會，可由各縣市民代安排地方行程，跨出同溫層，充實賴清德的陸戰實力。

至於空戰面向，南部優勢選區立委談及，對比國民黨總統參選人侯友宜流失「郭粉」支持，民眾黨總統參選人柯文哲吸納藍營選票，賴清德現階段雖處於領先地位，綠營支持者是「鐵板一塊」並未流失，但支持度未見成長，恐陷入「停滯期」，衝破天花板的關鍵將是空戰，可學習白營系統性開創議題的模式，接觸到更多年輕族群，獲得突破瓶頸的動能。

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