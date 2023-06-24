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社會 社會焦點 保障人權

「異物進管線」釀竹北連環氣爆　專家分析：多環節沒控制就是人禍

記者林彥臣／綜合報導

新竹縣竹北24日上午8時許發生瓦斯加壓站壓力異常，引發多起民宅火警、瓦斯外洩案，造成1人重傷、5人輕傷憾事，其中1名16歲少年還在加護病房急救。新竹瓦斯公司指出是「有異物」跑進瓦斯管線，導致皮膜破損、管線內壓力增加。專家則對此分析，應該是多個環節沒控制住，「這就是人禍問題」。

中正東路住宅大樓9樓氣爆造成3人受傷，分別為16歲少年、姊姊及母親，其中少年傷勢最為嚴重，燒傷面積達九成以上，目前送林口長庚插管急救；而姊姊及母親則傷勢較輕微，均無生命危險；爸爸則是外出運動逃過一劫。

而這棟有88戶人家的住宅大樓，也因氣爆造成水管破裂，為避免觸電，全數停水停電，正進行搶修中，其中有12戶人家需要安置。

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

▲專家分析竹北氣爆，屬於人禍問題。（圖／記者陳凱力攝）

新竹瓦斯公司初步了解為中正國小旁一處整壓站軸流閥有雜物跑入，造成皮膜受損、瓦斯壓力過高，原本供氣壓力應在200毫米水柱，但流量卻達到1000毫米水柱，導致民眾住宅點火火焰過高，進而導致燃燒災情。

根據《聯合報》報導，銘傳大學建築系專任教授王价巨表示，瓦斯出來會有雙向迴路，這些都是一環接一環，進到建築物和家戶其實已經很後端，而且氣爆處是高樓層，而不是整個管線系統經過的所有樓層，「不是一致性受災，而是其中幾戶」，尚待消防局火災調查之後才會知道真實原因，但是「這很明顯是人為事故」。

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