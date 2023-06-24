世界級精彩龍獅賽事！桃園國際龍獅邀請賽　24日陽光劇場登場

▲臺灣培德體育會。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023桃園閩南文化節系列活動-桃園國際龍獅邀請賽，今、明(24、25日)兩天，於桃園陽光劇場進行，邀請亞洲(地區)優秀舞龍舞獅隊伍共11隊來臺競技，賽事項目分為「夜光龍」、「南獅自選套路」及「文化創意賽」等，歡迎民眾觀賽。

▲壽山巖-國立體育大學舞龍隊。（圖／文化局提供）

市府文化局表示，今天(6月24)日首先登場是「夜光龍」競賽，夜空下配合著氣勢浩蕩的鼓陣，螢光巨龍盤踞環繞，聲光效果十足！6月25日的「南獅自選套路」則看見跳樁獅的優美神態及俐落動作。

▲新竹聯豐龍獅戰鼓團。（圖／文化局提供）

「文化創意賽」則由各隊發揮自身創意，以龍或獅為主題，展現國家特色、創意及技巧難度，開幕當天則邀請曾拿下6項全國冠軍的雲林下崙國小龍鳳獅隊帶來精彩暖場演出。

▲馬來西亞甲洞弘德體育總會。（圖／文化局提供）

今年參賽隊伍高手雲集，各隊擁有豐富的國際賽事經驗，分別為壽山巖-國立體育大學舞龍隊、臺灣培德龍獅團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、新北市雙溪高級中學、臺北市立大學、香港中國國術龍獅總會-北少林天毅體育會、香港中國國術龍獅總會洪拳李潤福獅隊、馬來西亞柔佛新山耶耶亞哇洪仙大帝廟舞龍隊、甲洞弘德體育會、雪蘭莪公中校友會龍獅團、新山三樓龍體育會等，歡迎民眾前來一睹世界級精彩龍獅賽事！