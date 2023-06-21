東港安泰醫院+泰武衛所專責醫師　減輕育兒負擔…提高偏鄉醫療

▲東港安泰醫院與泰武衛生所舉辦幼兒專責醫師制度育兒團體衛教活動 。（圖／安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

隨著新冠肺炎防疫降級，東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長及兒科部林世雄主任，帶領幼兒專責醫師制度團隊，赴泰武衛生所舉辦幼兒專責醫師制度育兒團體衛教活動，配合端午節到來，親子DIY做 小香包配戴，保祐孩子平安、健康，熱面溫馨、熱絡。

這項活動，主要為「幼兒夏季常見疾病的居家照護」，並宣導3歲以下「幼兒專責醫師制度」的重要性，提高山地偏鄉兒童醫療的水準。

蘇清泉榮譽院長表示，安泰醫院兒科醫師長期於泰武衛生所駐診，協助山地兒童疾病診治、預防接種及兒童健檢等業務。這次導入幼兒專責醫師制度，將服務範圍再擴大，讓家長能透過群組直接與醫師溝通，及不定期的接收兒童健康衛教資訊，減輕育兒的負擔，成為父母的育兒好幫手

泰武衛生所主任蔡菽卉醫師表示，很開心能和安泰醫院共同舉辦育兒團體衛教活動，這次活動，小朋友和家長反應都很熱烈，紛紛表達希望能再舉辦類似的活動，未來也期待能和安泰醫院持續共同推動「三歲以下幼兒專責醫師制度」，共同創造泰武鄉山地醫療的「兒童優化醫療環境」，提供孩子身、心、靈都健康的全人照護醫療。