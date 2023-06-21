男子把兩條「水泥路」鏟走賣錢　警到場只見一片黃土：確實挺稀罕

▲山東濟南一名男子將村內的兩條水泥路「偷走」。（圖／翻攝新黃河客戶端）

記者魏有德／綜合報導

山東濟南新舊動能轉換起步區是一處綜合交通、能源、地下空間等都市重新規劃示範區，被認為是河北雄安新區後的第二個大型城市發展的新地標。不過，正當區域建設正在緊鑼密鼓的進行規劃，當地村民發現，村內的兩條水泥馬路竟然不翼而飛，緊急通知警方到場處理。

▲承辦員警到場發現，原有的水泥馬路整條不翼而飛。（圖／翻攝新黃河客戶端）

《新黃河》報導，崔寨派出所民警（員警）到現場發現，水泥路面被機械破碎，水泥塊不見了，只留下兩條長長的空白土路基，「這被搞得稀碎的馬路簡直慘不忍睹。這是偷了兩條馬路嗎？這事，確實挺稀罕。」

由於當地正在進行拆遷工程，到場員警初步以為是村民誤判，該不會是拆遷工程隊將路面刨除，等待近一步的施工，不過，經向相關部門詢問後得知，該處工程尚未開工，調查後才確認，兩條水泥馬路確實是被偷了。

經過員警實地勘查後，迅速鎖定一名釗姓村民涉有重嫌並將其逮捕，員警詢問，「你為啥偷馬路？」釗姓犯嫌回答稱，「村民都搬遷走了，就偷偷把水泥路分割成塊，賣了錢，還以為不會被發現……。」

釗姓犯嫌供認不諱後，雖當場表現出後悔不已的態度，但警方仍依竊盜罪將其依法進行刑事拘留，等待法院定奪。