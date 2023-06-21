　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生墜亡偵結！檢認夏姓配偶「沒殺人」　不起訴原因曝光

▲5億高中生案，夏男父子結束5小時庭訊。（圖／記者白珈陽攝）

▲5億高中生案，配偶夏男殺人罪不起訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、許權毅、陳韻如／台中報導

台中5億賴姓高中生墜樓命案震驚全台！過去針對賴男墜樓原因眾說紛紜，而今（21）日台中地檢署偵結，第一時間依殺人罪命30萬交保的配偶夏男不起訴，但依涉嫌偽造文書起訴；另夏父同樣殺人罪不起訴。而檢方事後也發布新聞告說明。

台中地檢署說明全文：

臺中地檢署偵辦夏姓被告父子 2 人被訴涉嫌殺害賴姓死者等案件，業經檢察官偵查終結，認定被告夏○源涉犯刑法第 214 條使公務員登載不實罪嫌，爰向臺灣臺中地方法院提起公訴，至被告夏○源、夏○盛涉犯殺人罪嫌部分，經檢察官詳細蒐證後，因查無充分之積極證據而認其等罪嫌不足而為不起訴處分。

本件賴姓死者於民國 112 年 5 月 4 日經救護人員送醫急救無效而死亡後，經警方於同年月 5 日報請本署檢察官相驗，本署謝怡如檢察官於當日即率同本署法醫師前往相驗，並訊問死者家屬、被告夏○源等人。被告夏○源經檢察官訊問完畢，初步認其涉有殺人罪之犯罪嫌疑，予以諭知新台幣 30 萬具保候傳。檢察官並於同日聯繫法醫研究所，擇定於同年月 9 日進行解剖。

檢察官於本案發生後，迅即針對所有可疑事證，指揮司法警察密集進行相關偵查作為，除調取相關之監視影像；被告、死者及其他相關人等之通聯紀錄、就醫紀錄、車行紀錄等外；檢察官並同時實施相驗、解剖、勘驗(現場)、鑑定(毒藥物、生物跡證、指紋…等)、搜索、扣押、數位採證(分析)及地毯式搜尋相關證人進行約詢等共 100 餘項偵查作為，以釐清下列四大重要疑點：

一、被告夏○源與死者有無結婚真意？
經查：據本案所查得之數位鑑識、通聯紀錄、行車紀錄等分析，被告夏○源與死者，雙方幾乎毫無交集。且據死者之高中輔導紀錄，其曾因追求同班女同學遭拒而有情緒困擾而接受輔導。另檢察官亦查得被告夏○源與死者之結婚證人係隨機任意找尋，該位證人甚而不清楚係何人欲結婚及雙方家長亦無不知悉兩者結婚之情事，認定夏姓被告與死者顯無同性結婚之真意。

二、死者墜樓前有無遭施打或服用毒藥物？
經查：死者經檢察官會同法務部法醫研究所法醫師進行解剖鑑定，其報告指出：死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物或足以導致昏迷、死亡的烈性毒藥物(共驗 2551 種)；另臺灣大學法醫研究所亦函文鑑定說明，人體如被注射高劑量之氯化鉀或磷酸鉀，血液中鉀離子濃度不可能驗出正常值，而依死者於急救時，就中國醫藥大學附設醫院所出具之死者體內血液鉀離子濃度為正常等意見，是死者於生前尚無遭短時間注射高劑量氯化鉀或磷酸鉀之可能。從而，本件查無死者於墜樓前有遭施打或服用毒藥物之事證。

三、死者係自何處墜樓身亡？
經查：根據夏姓被告居住之 10 樓陽臺欄杆所遺留手掌痕、手抓握痕及陽臺外側前緣平臺上亦有擦狀抹痕，並在欄杆外側檢出死者 DNA 等情，比對現場勘查採證之墜樓路徑及身上之致命傷(外觀呈平行 2 條傷痕狀，左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡)，死者應係撞擊該社區大樓凸出屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後掉落地面。

四、現場及被告夏○源身上有無犯罪跡證？
經查：檢察官於指揮警方至被告夏Ｏ源住處搜索並對被告夏Ｏ源之身體與所著衣物進行勘查採證後，被告夏○源身體及雙手經檢視未發現可疑傷痕或痕跡，其所穿著衣物經多波域光源檢視，亦無可疑跡證及血跡反應；並再根據被告夏○源及死者之 DNA 鑑定報告，被告夏○源與死者之指甲內均無血跡反應，亦無對方之DNA 等情，實可研判雙方並無肢體接觸。另再根據死者之解剖鑑定報告意見，未發現死者雙手有明顯的防禦抵抗傷；頸部無骨折出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉無出血，舌骨、甲狀軟骨和氣管均完整無骨折、食道無異狀。除頸圈所造成的壓迫外，並無其他外力導致之壓迫傷勢等情，顯見死者並無遭外力侵犯、傷害甚至壓迫勒頸之情事。

至死者家屬及外界於本案偵辦期間所提查證方向之調查結果如下：

一、死者墜樓倒臥處之草皮早已呈枯黃之狀態，並非因死者嘔吐毒藥物所致：
經檢察官指揮警方詢問夏姓被告社區保全人員暨死者墜樓第一時間所拍攝之照片所示，死者墜樓倒臥處之草皮早已呈枯黃之狀態，並非因死者嘔吐毒藥物所致。

二、死者右手針孔及頸部傷痕之原因，應係死者送醫救治時，施打針劑、套用護頸所致：
根據中國醫藥大學附設醫院之相關監視錄影畫面、死者急救病歷及相驗照片所示，死者送醫時，醫護人員確有在死者右手、左手施打針劑，並對死者套用護頸，且該死者頸部傷痕所呈之線條與護頸形狀相符，因此針對死者右手針孔及頸部傷痕之原因，應係死者送醫救治時，施打針劑、套用護頸所致。

三、死者體內並無酒精反應，更無可能因酒精而致昏迷之情事：
本件於被告夏○源住所扣得水果啤酒罐上雖檢測得有死者之DNA，然解剖鑑定報告中之血液、尿液卻無酒精反應。此經法醫研究所法醫師於偵查中到庭證稱：有可能是飲用的量比較少或者喝下去之時間比較短，來不及吸收到血液或排泄到尿液中，且酒精要進到血液中才會對人體產生影響，所以血液中的酒精濃度是最準確的等語明確。是依上開解剖鑑定之科學數據所示，死者體內並無酒精反應，更無可能因酒精而致昏迷之情事。

四、法醫研究所法醫師於偵查中到庭證述，死者之出血量雖僅 800cc，仍會死亡：
死者經解剖鑑定後，法醫研究所法醫師於偵查中到庭證述稱：死者因其墜落後體表並無裂開，故其倒臥現場並無血液噴濺痕跡，又死者除胸腹部臟器破裂出血約 800cc 外，臟器破裂，血液都流在胸腔及腹腔內，是屬於多重創傷，所以有傷及循環系統造成胸腹部臟器破裂出血，並有兩肺破裂塌陷、血胸，所以肺部無法呼吸…死者胸腔、腹腔出血大約 800cc 左右，加上兩肺已塌陷無法呼吸，所以還是可能導致他死亡等語。

五、查無死者自其他樓層墜樓之可能：
本件經檢察官針對外界所質疑之 3 樓、8 樓進行查證，該 3 樓住戶於偵訊時表示，完全不認識被告夏○源，更未提供門禁磁扣予其他人等語，並提供住家動態監視影像畫面，經檢視皆無陌生人進入家中，是 3 樓之該層住戶與本案實屬無關。另該社區之 8 樓而言，外界所指與被告夏○源、夏○盛有關之戶別為 8-1 戶(被告夏○源所住 10 樓之戶別為 10-3)，其與死者墜樓倒臥之處，水平位移長達 10 公尺，且再衡諸上開所述，現場樹叢樹枝有壓斷折損及死者身上之致命傷痕(外觀呈平行 2 條傷痕狀)應係撞擊該社區大樓凸出屋簷所致等情，斷無自 8-1 戶處墜樓之可能。另檢察官全面清查其他樓層住戶後，均表示在墜樓前皆無發現異常情事，是依現有查得之事證，實無法遽認死者係自其他樓層墜樓可言。

六、死者亦無因意識昏迷遭人自大樓(無論何樓層)拋出之可能：
死者並未被施打或服用毒藥物、酒精致昏迷，以及並無遭外力侵犯、傷害甚至壓迫勒頸之情事，業如上述，是死者亦無因意識昏迷遭人自大樓(無論何樓層)拋出之可能。

七、外界另有質疑被告夏○源於案發後，有變裝攜帶證物離去等情，應屬誤載：
經檢察官指揮警方查證後，該張媒體所登載之照片(被告夏○源身著紅、白、藍 T 恤)係拍攝於 112 年 5 月 8 日，案發日(5 月 4日)被告夏○源係身著淺灰色外套，此有相關監視錄影畫面及翻拍照片可資證明。另死者墜樓後，被告夏○源係搭乘電梯下至一樓，亦有社區大樓監視錄影畫面可參，故相關外界所傳其係步行下樓此節，亦屬誤會，併此敘明。

八、被告夏○源拒絕測謊：
至被告夏○源為何沒有測謊乙節，按最高法院 101 年度台上字第1789 號刑事判決意旨，測謊基本程式要件，須經受測人同意配合。惟被告夏○源經檢察官訊問後，拒絕測謊，檢察官實無法責令強行執行測謊。

綜上所述，本案經檢察官縝密蒐證，並與臺中市政府警察局第五分局、刑事鑑識中心、內政部警政署刑事警察局鑑識科、法務部法醫研究所及國立臺灣大學醫學院法醫研究所等專業堅實之辦案團隊與鑑定機關，除依上開查得之相關事證外，再逐一分析、檢視及相互核對證人之供述、通聯紀錄、通訊軟體對話紀錄、數位鑑識、社區磁扣刷卡紀錄及社區與道路監視器影像等證據資料，均無從認定被告夏○源與其父即被告夏○盛涉有本案殺人罪嫌，而認均應依刑事訴訟法第252 條第 10 款規定為不起訴處分。另被告夏○源於無結婚之真意下，前往臺中市北屯區戶政事務所辦理同性結婚登記，致僅有形式審查權之公務員將此不實事項，登載於職務上所掌管之公文書，並據此換發新國民身分證，足生損害於戶政機關管理結婚登記之正確性。就被告夏○源涉犯刑法第 214 條使公務員登載不實罪嫌部分，向法院提起公訴。

大膽假設，小心求證，為檢察官辦理刑事案件追求真實之核心價值，對任何可疑涉嫌犯罪之情事，必致力追查、全盤蒐證，以釐清事實。然檢察官身為法定公益代表人，亦須嚴守罪刑法定及無罪推定原則，若查無積極證據足資證明犯罪嫌疑，實無法僅憑臆測、推論或涉嫌人不合理之動機、舉措即遽論其涉嫌犯罪，此為法治國家之安定基礎及保障人權之司法精神。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／NONO爆性侵　她再打臉「朱海君說謊」
快訊／NONO被控「都找這種下手」！
快訊／5億高中生被認假結婚！　「4大事證」曝
快訊／控NONO無套侵犯逼問「大不大」　她崩潰：我非常痛
快訊／5億高中生驗2551種毒藥物　結果出爐
快訊／NONO遭控「車上強吻揉胸」　手機藏海量女孩名單
快訊／NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出！
快訊／檢認定夏男「沒殺人」　不起訴原因曝光
快訊／5億高中生案殺人罪不起訴　高大成說話了
LIVE／「NONO性騷女快20個！」　網紅現身說明
快訊／夏男1罪起訴！　5億遺產恐無法繼承
炎亞綸性愛片外流　「對質前男友」私訊曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／林口幼兒園遭潑漆撒冥紙　不爽「推頭賞巴掌」虐童...3嫌落網

人夫「穿紅內褲」偷吃國中女同學　正宮見色色對話怒討百萬

喝下最後一口啤酒即殞命！高大成質疑5億高中生案　檢4大理由說明

高雄爆狼師性侵女學生　議員喊話市府：立即要求補習班暫停營業

3歲兒手腳屁股都是傷！家長調監視器拳頭硬了　幼兒園老師被起訴

5億高中生配偶沒殺人！檢提「6大理由」：他身上沒有犯罪跡證

檢認定5億高中生從10樓墜亡　檢列「4關鍵、3致命傷」：非他殺

5億高中生驗2551種毒藥物結果出爐　檢：無遭施打或服用事證

國1北斗路段深夜3車追撞　中間的最慘！2駕駛骨折送醫

5億高中生案偵結！檢提出「4大假結婚事證」：認定無同性結婚真意

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

快訊／林口幼兒園遭潑漆撒冥紙　不爽「推頭賞巴掌」虐童...3嫌落網

人夫「穿紅內褲」偷吃國中女同學　正宮見色色對話怒討百萬

喝下最後一口啤酒即殞命！高大成質疑5億高中生案　檢4大理由說明

高雄爆狼師性侵女學生　議員喊話市府：立即要求補習班暫停營業

3歲兒手腳屁股都是傷！家長調監視器拳頭硬了　幼兒園老師被起訴

5億高中生配偶沒殺人！檢提「6大理由」：他身上沒有犯罪跡證

檢認定5億高中生從10樓墜亡　檢列「4關鍵、3致命傷」：非他殺

5億高中生驗2551種毒藥物結果出爐　檢：無遭施打或服用事證

國1北斗路段深夜3車追撞　中間的最慘！2駕駛骨折送醫

5億高中生案偵結！檢提出「4大假結婚事證」：認定無同性結婚真意

富邦悍將艾普勒因個人規劃　決定結束合約離隊

屏東男心臟不適妻駕車送醫...急攔警車開道　火速送達醫院

拆文湖線2、3節座椅惹議！蔣萬安：窮盡一切方法　盼緩解內湖交通

《派對咖孔明》真人日劇「白石萌歌」飾演英子！超讚身高差網喊期待

成年禮金2周「60萬人註冊使用」！18歲YouTuber李怡蓁帶路逛書店

中廣最新民調：賴清德3成支持度居首、侯友宜17.93％再淪老三

柯文哲喊重啟服貿反彈不大？　王世堅：最可怕就是他「百毒不侵」

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！　悲憤揭時間軸：他們早就交往

獨／影片直擊！「校貓小橘」卡3樓窗台　校方急Call動保處救援

NONO被控「都找這種下手」！出外景也狂約…凌晨給她房號：來吃泡麵

美短貓著迷神祕狗腳味！　狂抓拒放...黑柴無奈QQ

社會熱門新聞

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

林口知名幼兒園爆虐童！今遭潑漆、撒冥紙

快訊／涉詐助理費！張秉鈞及父母3人遭聲押

知名連鎖幼兒園「暴力管教」　家長炸鍋列12罪狀

哈孝遠姑嫂互撕家醜番外篇　退休岳母涉詐保戶96萬判決出爐

砍2人1死1傷「要養7孩子」搏同情

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

5億高中生配偶假結婚遭訴！1關鍵恐拿嘸鉅額遺產

即／5億高中生案偵結　高大成：一定聲請再議

即／抓到了！宜蘭某補習班亂餵藥　2童吞「利他能」

女高校生吞「不明化學物質」倒地

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

5億高中生驗2551種毒藥物　無遭施打或服用事證

更多熱門

相關新聞

檢認定5億高中生從10樓墜亡　檢列「4關鍵、3致命傷」

檢認定5億高中生從10樓墜亡　檢列「4關鍵、3致命傷」

台中5億高中生命案震驚全台，案經追查1個多月後，檢方今(21日)宣布偵結，配偶夏嫌殺人罪不起訴，僅依偽造文書罪起訴，檢方指出，4大關鍵、3大致命傷可證明賴生確實是從10樓墜下。

5億高中生驗2551種毒藥物　無遭施打或服用事證

5億高中生驗2551種毒藥物　無遭施打或服用事證

5億高中生案偵結！檢「4大事證」認定假結婚

5億高中生案偵結！檢「4大事證」認定假結婚

5億高中生配偶假結婚遭訴！1關鍵恐拿嘸鉅額遺產

5億高中生配偶假結婚遭訴！1關鍵恐拿嘸鉅額遺產

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

關鍵字：

5億高中生

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

曾莞婷認：收到宥勝道歉訊息

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面