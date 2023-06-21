全台最大「律師公會」大內鬥！　6000萬公款被吞

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台北律師公會大內鬥！　6000萬公款被吞

台北律師公會將舉行第30屆理監事選舉，茶壺內的風暴持續延燒。

▲台北律師公會將舉行第30屆理監事選舉，茶壺內的風暴持續延燒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有8千多名會員、全台最大的律師公會「台北律師公會」，本月底將進行理監事改選，律師慶啟人、周泰維等人組成「監督者聯盟」，以改革派自居，挑戰被視為當權派的「行動者聯盟」，指控公會被少數人把持、內控黑幕重重，例如去年爆發的6千萬元公款遭侵吞案，在位者故意不追究；公會每月零用金曾高達35萬元，明顯違法。不過，行動者聯盟反批，慶、周等人的說法是政治語言、不實指控，雙方你來我往，茶壺內的風暴持續延燒。

這次改選之所以會引發監督者聯盟群起挑戰當權派的主因，是去年底的一件判決。在公會任職超過25年的女會計李雪琴，利用處理公款、辦活動等機會，每年侵吞600萬至900萬元，這些錢被她拿去繳納保險費和母親的看護費，直到2020年理監事改選後，李的行徑才被發現，追查得知她從2013至2019年間，侵占公款超過6千萬元。針對此案，台北地方法院審理後依業務侵占罪將李判刑4年。

「監督者聯盟」監事候選人慶啟人指出，侵占公款案凸顯幹部未盡責。（翻攝慶啟人臉書）

▲「監督者聯盟」監事候選人慶啟人指出，侵占公款案凸顯幹部未盡責。

代表監督者聯盟參選公會監事的知名律師慶啟人指出，一名會計可以從這麼多屆的理監事眼皮下，虧空、盜領超過6千萬元，甚至更多，公會幹部的內稽、內控何在？公會更找來在案發期間擔任監事的律師，擔任告訴代理人，此舉更是沒有利益迴避；公會也應該以《反洗錢法》提告，但案件僅以侵占草草結案，理監事的立場不免令人質疑。

「監督者聯盟」監事候選人周泰維指控公會黑箱作業、選務不公。（翻攝稅法改革聯盟官網）

▲「監督者聯盟」監事候選人周泰維指控公會黑箱作業、選務不公。

知名稅務律師周泰維也表示，公會找來做鑑識的會計師，竟然被法院認定報告不詳實，令人質疑證據力的公正性；對手陣營還宣稱已經在查弊，如果讓新團隊當選，恐怕會功虧一簣，但裡面不少人已經連任過多屆理監事，有監督不周的問題，這次還要再選，恐怕難以服眾！另外，周也指控，公會長期用「全額連記制」「通訊投票」等選舉方式，實際上暗藏「收票、配票」黑箱作業，讓少數人長期壟斷公會，都是必須改革之處。

「行動者聯盟」理事候選人方瑋晨表示，將致力改革、加強稽核制度。（翻攝方瑋晨臉書）

▲「行動者聯盟」理事候選人方瑋晨表示，將致力改革、加強稽核制度。

對於監督者聯盟的批評，行動者聯盟理監事候選人楊晴翔、方瑋晨、謝良駿、陳奕廷強調，李女侵占公款一事，與行動者聯盟競選團隊無關，部分候選人為公會理事選舉持續不實攻擊，實屬不當，並說他們對侵占公款案一向主張追查到底，以及秉持「證據到哪裡、追查到哪裡」的精神，對有犯罪嫌疑或應該負責者，都會採取法律行動，也將致力改革、加強財務透明稽核制度。

「行動者聯盟」監事候選人謝良駿認為，監督者聯盟的指控是抹黑。（翻攝謝良駿臉書）

▲「行動者聯盟」監事候選人謝良駿認為，監督者聯盟的指控是抹黑。

另外，洗錢罪名部分，公會其實已提告，也有公告，正由檢察官偵查中，並非慶啟人、周泰維等人所指並未提告。行動者聯盟表示，律師是專業人士，公會選舉應理性討論、說服會員，不應讓政治語言、不實指控與抹黑橫行，負面選舉無法讓公會進步，只會造成撕裂，絕非會員之福。

更多鏡週刊報導
【律師公會大亂鬥1】老會計好大膽　她從8千位律師眼下A走6千萬
【律師公會大亂鬥2】稱「厝起一半師傅不能換」　現任理監事遭控把持台北律師公會
【律師公會大亂鬥3】被爆理監事選舉黑箱配票　公會駁：不實指控抹黑橫行

 

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