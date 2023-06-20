日男鼻孔出血「頭套塑膠袋」陳屍公廁！　臉部詭異呈綠色

▲警方發現男子鼻孔出現，臉部變綠。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市的東遊園地公園20日被人發現有一名男子陳屍於公廁內，死者頭部套著黑色塑膠袋、鼻孔流血，且臉部已經變色呈綠色，死狀詭異。由於現場傳出惡臭，消防人員到場後，也在公廁內驗出微量的硫化氫。警方指出，男子的年齡約在40至50多歲，接下來持續釐清死者身分。

根據《神戶新聞》報導，發生陳屍事件的是為了紀念1995年阪神大地震所建設的東遊園地公園。20日上午10時半左右，清潔人員發現該間廁所已經關閉超過4小時，驚覺有異，於是聯絡神戶市工作人員。而神戶市一名女性職員獲報後，便持備用鑰匙前往現場。

兩人隨後使用鑰匙打開反鎖的廁所，怎知卻發現死者頭套黑色塑膠袋，倒在地板上，明顯死亡，因此隨即撥打119，通知警消。警方表示，死者目測年約40至50多歲，將黑色塑膠袋取下後，發現男子的臉呈現綠色，而鼻孔也有出血情形。

警方在他的附近發現廁所清潔劑與不明橘色液體，疑似是因死者將兩者混和，因此現場傳出惡臭。消防人員也在現場檢測到微量的硫化氫。警察將會持續確認死者的身分，並調查死因是否與不明液體有關。