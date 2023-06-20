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南韓婦女墜海失蹤！海上「漂浮2年」陳屍日本離島　直線距離420公里

▲▼南韓海洋警察曾派救難隊等人力搜救落海失蹤的安姓婦女。（圖／東海海洋警察署）

▲南韓海洋警察曾派救難隊等人力搜救落海失蹤的安姓婦女。（圖／東海海洋警察署）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名50多歲的安姓中年婦女，前年7月在江原道江陵市海岸意外落水，她的兒子十分焦急，在社群網路發文呼籲當地居民能照亮燈火、協助尋找母親下落，引發網友一陣鼻酸，經過近2年後，該名婦女終於被發現陳屍在420公里遠的日本某座小島上，最終家屬前往辦理後事，並將婦女遺骸迎回祖國。

根據韓媒《News1》，南韓東海海洋警察署今（20）日指出，50多歲的安姓中年婦女2021年7月4日晚間8時44分在江原道江陵市南項津海岸的松風橋（솔바람다리）落海失聯，當時東海海警江陵派出所、東海特殊救助隊、消防救助隊、警方等皆派出人力執行搜救任務，卻始終無法發現安姓婦女的蹤跡。

安姓婦女的兒子鄭某甚至直接在社群網路發文，希望當地居民能夠在附近照亮燈火、協助尋找母親的下落。

如今一年又一年過去，直到今年4月，隸屬於日本福岡縣宗像市、位在距離九州本土60公里玄界灘之中的小島「沖之島」（沖ノ島）海邊發現一具身份不詳的中年婦女屍體。

▲▼從南韓江原道江陵市漂浮到日本福岡縣沖之島，其直線距離約420公里。（圖／翻攝自Google Map）

▲從南韓江原道江陵市漂浮到日本福岡縣沖之島，其直線距離約420公里。（圖／翻攝自Google Map）

為了辨識出死者身份，日本政府透過國際刑警組織（Interpol）聯繫南韓，要求比對死者DNA，南韓東海海警分析後發現DNA比對資料和安姓婦女99%相符，確認女屍身份為安某。

死者家屬在南韓駐日本廣島總領事館的協助下，本月12日前往日本將安姓婦女的屍體火化，並將遺骸帶回南韓辦後事。

安姓婦女的兒子鄭某最近在社群網路發文，感謝江陵當地民眾曾經願意協助，「雖然（母親）長期以來待在又冷又黑暗的地方，但多虧過去在看完我的文章後、對我伸出援手的江陵市民朋友們的協助，讓我感受到人間的溫情，目前母親的後事已經辦妥，就是為了別讓母親寂寞，多虧一同哀悼的市民朋友們，我才能奇蹟般地再度和母親重逢。」

根據韓媒《NoCutNews》，其實先前也曾發生數起南韓人失蹤後，屍體漂浮至日本沿岸的例子，去年12月19日一名60多歲的南韓男性漁民搭乘3.5噸級的漁船出海捕魚，豈料卻在江原道襄陽郡洛山港東側18.5公里處的外海失聯，儘管海警、海軍、漁民等出動人力搜救，卻因強風大浪而無法在搜救上取得進展。

直到2個多月後，在今年2月13日，該名男性漁民的屍體才在日本石川縣被發現，新潟縣領事館透過遺體發現的身份證、韓幣紙鈔等線索，推斷死者可能為韓國人，因此連繫南韓政府，最終在南韓外交部、束草海警等協助下採檢家屬的DNA進行比對，確定死者身份。

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