好市多A肝莓報告「6資料待補」　食藥署：確認安全前持續暫停輸入

▲食藥署副署長林金富說明好市多莓果進口審查結果 。（影片／食藥署提供）



記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（20）日召開「食品衛生安全與營養諮議會」，審查好市多提交的800多頁調查改善報告，會議持續2個多小時，於傍晚落幕，因報告無法說服所有委員，食藥署已要求好市多補交6項資料，在確認安全無虞前，將持續暫停好市多莓果輸入。

好市多冷凍莓果類產品在邊境檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「冷凍藍莓」1件，並於後市場檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「科克蘭冷凍草莓」1件A病毒陽性一案，目前後市場稽查抽驗產品已檢驗完成，相關產品也持續下架回收。

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食藥署副署長林金富於晚間6時說明會議結果，因為好市多公司交的報告無法說服所有委員可以確切找到污染源，採行的防範措施無法確保安全無虞，因此要求補交6項資料，分別為：

1. 針對供應商稽核報告提供資料。

2. 目前沒有系統性防範措施，應確認污染源，以及降低A肝病毒污染風險應有更精進作為。

3. 要求莓果產品逐批檢驗專案抽驗方法，無頻率、樣品數等資料，以及是否會進到作業流程中長期施作。

4. 莓果類製成當中，農場端至加工廠，都要提供相關管控點。

5. 提供製程管理量化數據。

6. 確認採用的A肝病毒檢驗方法，要與台灣檢驗方法具等效性。

林金富表示，在好市多公司完成調查及改善前，會持續暫停受理好市多公司冷凍莓果產品暫停輸入，食藥署並未要求補件期限，「發球權在他們手上」，食藥署會在好市多完成補件後，將重新召開會議審查，待安全無虞才會重新開放進口。

截至6月20日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計63,718.87公斤(科克蘭冷凍綜合莓28,051.84公斤、科克蘭冷凍藍莓31,663.32公斤、科克蘭冷凍草莓4,003.71公斤)。

在好市多案爆發後，疾管署也持續受理食用莓果後疑似A肝通報，疾管署副署長羅一鈞表示，上周增加3例疑似通報A肝初篩陽性個案，其中2例已經過複判排除，另有1例驗出IgM抗體1.04呈現微弱陽性，將等14天後再次採恢復期血清釐清是否真正陽性。

羅一鈞說明，個案為北部50多歲女性，3月初去好市多買科克蘭綜合莓果，5月時有食用，最近2個月因為疲倦、噁心、嘔吐就醫，當時懷疑高血糖導致，但後續又在醫院健檢檢驗A肝，出現微弱陽性訊號，檢體有送回疾管署昆陽實驗室，等待14天後進行血清比較。

▲食藥署說明好市多莓果進口審查結果 。（圖／記者嚴云岑攝）