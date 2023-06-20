嘉縣黃家班違紀助選案　中評會推翻縣黨部決議「不開鍘」

▲黃榮利去年轉戰縣議員當選，原有志參與立委初選，後被勸退。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對去年地方選舉時，多位嘉義縣「黃家班」黨公職違紀為退黨參選的太保市長鄭淑分助選，民進黨中評會20日推翻縣黨部開除黨籍的決議，依照情節輕重，決議議員黃榮利停權1年、太保市農會總幹事黃麗貞停權3年、議員黃嫈珺予以警告；其中停權3年者，恐將影響2026年地方選舉提名佈局。

去年嘉義縣太保市長選戰，民進黨提名獲得英系縣長翁章梁、立委陳明文支持的戴光宗參選，擁有農會系統支持的市公所秘書鄭淑分退黨選到底，最終勝出。選舉過程中，黃麗貞擔任鄭淑分的競選總幹事，黃榮利、黃嫈珺也分別為其站台，嘉義縣黨部上月決議，開除黃榮利、黃麗貞黨籍，黃嫈珺及議員林秀琴停權3年。

不過，民進黨中評會今天推翻縣黨部決議，中評會主委賴瑞隆會後受訪說明，中評會聽取雙方的意見陳述後，經過大家共同討論，依照情節狀況不同，予以停權3年、1年與警告等不同處分。

此外，針對今年初各縣市議長選舉違紀案，賴瑞隆轉述，中評會今天決議，給予違紀的宜蘭縣議員謝正信、嘉義縣議員林淑完警告處分，至於花蓮縣議員張美慧、林則葹、胡仁順，以及金門縣議員蔡其雍部分，均不予處理。

最後，對於民進黨立委陳瑩去年底於公平交易委員會委員人事同意權表決時，因交通因素遲到1分鐘，來不及領選票一案，賴瑞隆說，中評會決議不予處理。