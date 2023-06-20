安妮兔砧板溶出試驗超標22倍！食藥署曝風險　1.3萬公斤退運銷毀

▲安妮兔雙色時尚環保砧板溶出試驗不合格。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（20）日公布一周邊境查驗結果，共計15件產品不合格，食品容器具佔比1/3。知名品牌「安妮兔」於中國生產的雙色時尚環保砧板，在醋酸溶出試驗超標達13至22倍。食藥署副署長林金富表示，溶出試驗數值越高，代表製作過程中添加的塑膠添加物、原料遷移到食物機率越大，1萬3862公斤產品已於邊境遭攔截，並未流入市面。

「安妮兔雙色時尚環保砧板」是由雅村企業有限公司自中國大陸進口，製造商為TIC精品有限公司。食藥署以4％醋酸(95℃，30分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值分別為粉色415 ppm、綠色668 ppm；以正庚烷(25℃,60分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值分別為粉色37 ppm、綠色48 ppm，遠高於合格標準30ppm以下，所有產品均需退運或銷毀。

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此外，另一項溶出試驗檢驗不合格產品，則為酷澎股份有限公司進口的韓國品牌、大陸製造「HEREISNOTACAFE」環保杯，該產品主打使用玉米澱粉製作，可耐熱、嬰兒嘴咬、清洗，但在4%醋酸(60°C，30分鐘)溶出試驗中，瓶蓋蒸發殘渣值達113 ppm，也超過標準30 ppm，6.6公斤產品不得進入市面。

▲酷澎股份有限公司進口的韓國品牌、大陸製造「HEREISNOTACAFE」環保杯溶出試驗不合格。（圖／食藥署提供）

上周爆出17項農藥違規的印度產品「葫蘆巴葉」本周也上榜，但為不同業者進口，違規農藥縮減為10項，分別為農藥亞滅培、貝芬替、益達胺、賽速安、剋安勃、陶斯松、賽扶寧、賽滅寧、芬普尼及其代謝物超標，5公斤產品邊境退運銷毀。

本周另有2項報驗產品遭驗出重金屬違規，分別為蘭揚食品股份有限公司自中國進口的「乾燥裙帶菜(芽)」和懋興企業有限公司自菲律賓進口的「冷凍丁香魚」，兩者均被驗出重金屬「鎘」超標，但都為第一次違規，會提高到加強抽批。