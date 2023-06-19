莫忘艱苦人！花蓮資收關懷計劃　補助拾荒弱勢每月最高5千

▲受疫情影響，資收物市場收購價格下跌，導致資收個體戶收入銳減。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮環境保護局為照顧辛勞的弱勢資收個體戶，今年持續攜手本縣各鄉鎮市公所清潔隊辦理「資收關懷計畫」，提供普遍優於回收市場的價格及到府收運服務，補助個體戶每個月最高5000元，希望照顧更多有需求的資收個體戶，補助其增加收益、使生活更有保障。

住在鳳林鎮高齡近80歲的古姓夫婦，從事資源回收工作已6年多了，然歲月並沒有在夫婦倆的臉上留下太多的痕跡，問起他們的保養之道，只見兩人笑著說，大概是因為每天做環保，心情都很歡喜，所以才越活越年輕吧！樂天知足的個性，令人留下深刻的印象。

▲資收關懷計畫用高於市場價格的補助單價收購資收物，每人每月回收補助上限為5,000元。

把資源回收工作視為生活一部分的夫妻倆，因為每天做回收分類，讓他們身體越來越健康，從他們滿足的笑容，旁人就能感受到那一份喜悅。對他們來說，做環保不是付出，而是學習與獲得，在環保回收這門人生課程中，兩人所親身體會的最大收穫，就是惜福、感恩。

環保局表示，受疫情影響，資收物市場收購價格下跌，導致資收個體戶收入銳減，為降低對於弱勢資收個體戶造成的衝擊，縣長徐榛蔚關懷弱勢，責成縣府持續配合環保署執行「資收關懷計畫」，用高於市場價格的補助單價收購資收物，每人每月回收補助上限為5,000元

花蓮縣今年至5月底累計補助338人次，累計補助金額達1,621,375元。各行政區中，以花蓮市、壽豐鄉及鳳林鎮參與資收關懷計畫人數最多，鼓勵各區清潔隊協助發掘需要協助之個體業者，並輔導參與資收關懷計畫；若個體業者有意參與資收關懷計畫亦可洽詢所轄鄉鎮市公所清潔隊。

