　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平會見布林肯說什麼？　「為穩定中美關係多發揮積極作用」

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《央視》稍早報導稱，中國國家主席習近平今（19）日在人民大會堂會見美國國務卿布林肯。根據央視釋出大約一分多鐘畫面顯示，習近平首先用「坦誠深入」形容布林肯訪華行程，並且再次重申去年和拜登在峇里島會晤達成的共識是很好的，國與國之間要相互尊重、以誠相待，希望布林肯為穩定中美關係多發揮積極作用。

根據《央視》釋出影片，習近平首先向布林肯說，隨著布林肯分別與中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅和中國國務委員兼外長秦剛，進行長時間的會談，「現在總體上，雙方談得是坦誠深入」。

習近平說，「中方是表明我們的立場，雙方同意共同落實好我和拜登統總統在峇里島會晤時達成的共識，雙方在一些具體的問題上，也取得了進展，達成共識，這樣很好。」

習近平強調，「國與國交往，總要相互尊重，以誠相待，我也希望國務卿先生這次訪華，能夠為穩定中美關係，多發揮積極作用。」

▲▼ 習近平會見布林肯 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 習近平於北京人民大會堂會見布林肯 。（圖／翻攝 央視）

針對布林肯訪華行程，中國方面一再強調，兩國元首去年11月的峇里島會晤集所達成共識，是中美關係保持穩定的根本指導。

布林肯在行前表示，「我們此行所做的是真正推進拜登總統和習主席去年年底在峇里島達成的共識」。

陸官媒《環球網》今天上午社評特地強調，「需要說的是，是否有助於推動中美關係回到兩國元首在峇里島達成的共識，將是判斷布林肯訪問成功還是失敗的黃金標準。」

目前中美關係緊張，中外媒體分析指出，布林肯此行主要為美國總統拜登鋪路，預計在G20峰會或APEC峰會安排習近平與拜登單獨舉行會談。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃子佼「坐擔架」虛弱送醫畫面曝
黃子佼出事！百靈果秒發文「有緊急主持可聯繫」遭批：惡毒
吳宗憲堅決提告黃子佼！　揭10年前求饒電話
「習布會」不支持台獨！　美方致力於「重回」兩國元首峇里島共識
孟耿如出面代黃子佼謝罪！　網心疼「真的好老婆」
獨／絕命影片！女騎士遭大貨車追撞　當場遭輾慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「習布會」不支持台獨！　美方致力於「重回」兩國元首峇里島共識

習近平會見布林肯說什麼？　「為穩定中美關係多發揮積極作用」

快訊／見面了！習近平在人民大會堂會見布林肯

中國籍研究員在日被捕！疑涉千人計畫　外交部：向日方表達關切

習近平下午4點半會見布林肯？　陸外交部：會適時發布消息

媽媽桑變身棚架工　曬出小麥色肌膚當「女漢子」要尋回人生意義

歐盟促更多國家排除華為5G設備　陸：這是有罪推定

微博炸了！熱搜前5名3個是黃子佼　破1千萬人討論

他路邊撿到一塊石頭　2年後鑑定是「千年寶物」嚇死：新石器時代

人民幣今起也可以買港股　專家：進一步推動人民幣國際化

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

金門高中畢業歌《下一幕》　充滿校園青春...網讚：感動

「習布會」不支持台獨！　美方致力於「重回」兩國元首峇里島共識

習近平會見布林肯說什麼？　「為穩定中美關係多發揮積極作用」

快訊／見面了！習近平在人民大會堂會見布林肯

中國籍研究員在日被捕！疑涉千人計畫　外交部：向日方表達關切

習近平下午4點半會見布林肯？　陸外交部：會適時發布消息

媽媽桑變身棚架工　曬出小麥色肌膚當「女漢子」要尋回人生意義

歐盟促更多國家排除華為5G設備　陸：這是有罪推定

微博炸了！熱搜前5名3個是黃子佼　破1千萬人討論

他路邊撿到一塊石頭　2年後鑑定是「千年寶物」嚇死：新石器時代

人民幣今起也可以買港股　專家：進一步推動人民幣國際化

黃子佼「坐擔架」虛弱送醫畫面曝　救護人員未讓他平躺原因曝

監委范巽綠、王幼玲南巡台南　黃偉哲施政成效受肯定

三峽山區營地帳篷有男屍！捕蟲民眾循臭味嚇壞　遺體腫脹難辨

三陽、隴華太會漲　同列19檔注意股

歐陽靖「不敢露舌」揭創傷　戴舌環吃冰…遭前夫、男晚輩大開黃腔

糖尿病罹「8種癌」風險更高！　醫示警5種檢查一定要做

用苯巴比妥治感冒！高雄4醫違反常規用藥…百位未成年病患吞下肚

當職業小三！她曝「陰道通腦袋」包養後果：愛上Sugar Daddy

台灣職籃「私約球迷」又一樁？　又有人氣洋將遭爆料

黃子佼出事！百靈果秒發文收割「有緊急主持可聯繫」遭批：惡毒

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

大陸熱門新聞

兒出社會實習月薪6萬！媽媽爽到發抖

微博炸了！熱搜前5名3個是黃子佼　破1千萬人討論

麥當勞員工被罵　切肉刀怒砍經理

蔡天鳳被害近4個月　明天終於要火化

陸向金門供水5年「日供水量翻倍」

見面了！「習布會」正式會晤

情侶相擁挨批「噁心想吐」 男生回「那妳吐啊」...結果驚呆旁人

「習布會」不支持台獨！

他路邊撿到一塊石頭　2年後鑑定是寶物：新石器時代

女買房2年才回來看…大門被鄰居封死房子打通使用

女舉牌求復合　前夫爆料逆轉

貨車翻車40噸滾燙瀝青灑下　母子路過慘活活燙死

30歲女參加同學會！揹「普通包包」被看不起

人妻「為護兒」連刺尪3刀　法院判無罪：正當防衛

更多熱門

相關新聞

布林肯訪中　為拜習會鋪路

布林肯訪中　為拜習會鋪路

美國國務卿布林肯會見中國國家主席習近平，被認為能夠促進今年稍晚的「拜習會」。儘管華府持續淡化重大突破的可能性，但他們與分析人士預期，布林肯訪中將替未來數月的更多雙邊會談鋪路，例如美國財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都可能訪中。

見面了！「習布會」正式會晤

見面了！「習布會」正式會晤

下午4點半舉行「習布會」？　陸外交部回應

下午4點半舉行「習布會」？　陸外交部回應

即／美官員：習近平下午4點半接見布林肯

即／美官員：習近平下午4點半接見布林肯

王毅要求美方：明確反對台獨！

王毅要求美方：明確反對台獨！

關鍵字：

布林肯訪華習近平

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面