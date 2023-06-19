習近平會見布林肯說什麼？　「為穩定中美關係多發揮積極作用」

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《央視》稍早報導稱，中國國家主席習近平今（19）日在人民大會堂會見美國國務卿布林肯。根據央視釋出大約一分多鐘畫面顯示，習近平首先用「坦誠深入」形容布林肯訪華行程，並且再次重申去年和拜登在峇里島會晤達成的共識是很好的，國與國之間要相互尊重、以誠相待，希望布林肯為穩定中美關係多發揮積極作用。

根據《央視》釋出影片，習近平首先向布林肯說，隨著布林肯分別與中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅和中國國務委員兼外長秦剛，進行長時間的會談，「現在總體上，雙方談得是坦誠深入」。

習近平說，「中方是表明我們的立場，雙方同意共同落實好我和拜登統總統在峇里島會晤時達成的共識，雙方在一些具體的問題上，也取得了進展，達成共識，這樣很好。」

習近平強調，「國與國交往，總要相互尊重，以誠相待，我也希望國務卿先生這次訪華，能夠為穩定中美關係，多發揮積極作用。」

▲ 習近平於北京人民大會堂會見布林肯 。（圖／翻攝 央視）

針對布林肯訪華行程，中國方面一再強調，兩國元首去年11月的峇里島會晤集所達成共識，是中美關係保持穩定的根本指導。

布林肯在行前表示，「我們此行所做的是真正推進拜登總統和習主席去年年底在峇里島達成的共識」。

陸官媒《環球網》今天上午社評特地強調，「需要說的是，是否有助於推動中美關係回到兩國元首在峇里島達成的共識，將是判斷布林肯訪問成功還是失敗的黃金標準。」

目前中美關係緊張，中外媒體分析指出，布林肯此行主要為美國總統拜登鋪路，預計在G20峰會或APEC峰會安排習近平與拜登單獨舉行會談。