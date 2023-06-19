女子家中心臟驟停！屏東119線上指導CPR　救護員接手搶回一命

▲林姓女子與家人到長治消防分隊致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東長治鄉林姓女子先前在家昏迷失去生命跡象，家屬求助119，線上人員了解狀況後，指導家屬先進行CPR，等救護人員趕到接手，實施CPR、AED後送醫，搶回一命，她出院後到消防分隊對消防隊員表達謝意。

屏東縣政府消防局119於5月下旬接獲119通報長治鄉有一女子呈現昏迷狀態，派遣員林郁秋護理師經電話中專業詢問及評估，判斷患者失去生命跡象，立即線上指導CPR，並陪同家屬施救給予鼓勵直至救護人員到場。

長治消防分隊救護人員到場時，家屬正在施行CPR，表示報案前患者突然覺得身體不適、吸不到氣，協助拍背舒緩後，突然抽搐隨即失去意識。

救護人員接手後實施CPR、AED分析建議電擊、聲門上呼吸道及自動心肺復甦機實施胸外按摩，並由隊員陳祈樺實施高救術，給予患者Epinephrine，將患者送往屏東基督教醫院救治。患者到院後隨即恢復自主呼吸心跳，院方檢查發現患者心臟血管狹窄，隨即施作氣球擴張術，在治療後於日前康復出院。在派遣員、家屬、救護人員及院方合力串起生命之鏈，搶救的不只是一個生命，更是一個家庭。

受救者林小姐康復出院後前往分隊致謝，場面溫馨且感人，長治分隊藉機進行訪談，訪談中患者及家屬以報案者的角度給予了諸多寶貴的意見。該案成功串起生命之鏈，由派遣員開啟了救心之路，明確沉穩的指導民眾評估及施救，在藉由參與過CPR講座的家屬正確操作下順利接棒給救護人員，最後由醫院端接手復甦後照護工作，救回患者一命。