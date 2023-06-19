桃竹竹苗共推生活圈通勤月票4方案　蘇俊賓：爭取中央早日核定　

▲蘇俊賓希望交通部儘速通過桃竹竹苗生活圈通勤月票政策。(圖／交通局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓19日出席於新竹市政府，召開的「桃竹竹苗生活圈通勤月票」記者會呼籲中央，桃竹竹苗生活圈具有重要的產值、就業人口、跨區需求，希望交通部儘速通過桃竹竹苗生活圈通勤月票政策，不僅能為通勤族省荷包，也讓更多人以大眾運輸取代自駕，進而達到淨零減碳目標，並舒緩都市的交通壅塞。

蘇俊賓說，他在2月23日代表張善政市長出席行政院院會時，曾針對中央規劃的通勤月票版本，提出在北、中、南台灣3大區塊外，因特定縣市區塊間仍有通勤高運量存在，也有通勤月票的需求，後續即密切與新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府聯繫研擬方案。

而在統計數據後，發現桃園每日通勤往返新竹就高達7.6萬人次，卻僅有1.7萬人次使用大眾運輸工具，因此期盼透過推動「桃竹竹苗生活圈通勤月票」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，感謝桃竹竹苗團隊的夥伴高效率、努力規劃多項跨縣市、跨運具的多元方案，相信在政策正式上路後將受到廣泛迴響。

新竹市長高虹安表示，自從行政院今（112）年2月推出「公共運輸月票補助方案」200億元的計畫後，新竹市政府便積極與桃竹竹苗的夥伴共同討論相關方案，期盼6月21日於交通部的審查能成功通過，給予通勤族最實質的幫助。

新竹縣長楊文科表示，桃竹竹苗是高科技重鎮，具有高度通勤需求，期盼中央僅快審查通過方案，讓鄉親朋友早日享受便利。苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，中央提出相關補助後，苗栗縣政府便積極與桃園市、新竹市、新竹縣研擬政策，希望此次方案能推動淨零碳排、落實低碳旅遊、減少自駕，為永續的地球盡一份心力，也讓民眾感到安全又省錢。

桃園市政府交通局表示，由桃竹竹苗4縣市首長共同宣布4種月票方案，包含「桃竹竹799元月票」、「桃竹竹苗1,200元月票」、「竹竹288元月票」與「竹竹苗699元月票」，讓4縣市內的公共運輸可供自由搭配乘坐，激勵民眾搭乘大眾運輸工具意願。

交通局指出，本次桃竹竹苗共推月票方案，其中「桃竹竹799元月票」及「桃竹竹苗1,200元月票」，可使用於桃竹竹苗境內的台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等多種大眾交通工具，民眾可依自身需求選擇票種。同時，竹苗生活圈購票者同享桃園市?機場捷運搭到飽、YouBike 60分鐘內免費租借服務，機場捷運A7站至A22站也納入使用範圍，屆時歡迎生活圈內的通勤朋友踴躍搭乘。

包括新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣副縣長鄧桂菊、在地議員、新竹市政府交通處長倪茂榮、新竹縣交通旅遊處長戴志君、苗栗縣政府工務處長古明弘、桃園市政府交通局副局長熊啟中、票卡公司代表、運輸業者代表等皆一同出席。