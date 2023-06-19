菜園變大麻農場！泰籍夫妻狂種上百株...最大棵4m高　市值近千萬





▲泰籍夫妻菜園狂種大麻樹，市值近千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港分局日前接獲線報指出，一對賴姓泰國籍夫妻涉嫌在私人菜園栽種、製造大麻，再種植香茅、辣椒及九層塔等農作物掩蓋大麻濃厚的氣味。專案小組16日凌晨5點拂曉出擊，當場依法逮捕賴姓夫妻帶回調查，現場查獲到有大麻樹生長到近4公尺高，並查扣上百餘大麻植株，預估市值近千萬元。

▲▼賴姓泰國籍夫妻涉嫌在私人菜園栽種、製造大麻，再種植香茅、辣椒及九層塔等農作物掩蓋大麻濃厚的氣味。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，50歳的泰籍賴姓男子跟泰籍友人取得大麻種子後，透過自身務農種菜經驗，與63歳的妻子賴女合力從種子開始栽種，並以秧插方式不斷移植分株。為了掩蓋大麻濃厚的氣味，還在旁種植香茅、辣椒、九層塔等具辛香味的農作物。

小港分局偵查隊獲報後，湖內分局、刑事警察大隊偵六隊、偵八隊、科偵隊、台中市政府警察局和平分局、台南市政府警察局永康分局組成專案小組，並報請台灣台南地方檢察署（廉股）謝旻霓檢察官指揮偵辦。

▲▼警方在場查扣到上百餘大麻植株、大麻花成品超過1公斤、大麻種子百餘克等贓證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組見時機成熟後，16日凌晨5時拂曉出擊，在賴姓夫妻位於台南永康區的私人菜園內，查扣到上百餘大麻植株、大麻花成品超過1公斤、大麻種子百餘克、自製水煙斗、安非他命數公克、安非他命吸食器、電子磅秤、分裝夾鏈袋等贓證物，當場依法逮捕賴姓夫妻二人並帶回調查。

警方表示，現場查獲到的大麻樹已生長到近4公尺高，所幸在收成前及時查獲，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。