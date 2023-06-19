同樣桃色風波！曾文鼎還在打楊敬敏「被退休？」　網曝關鍵在這點



▲新北國王球星楊敬敏深陷桃色風波。（圖／記者林敬旻攝，下同）

網搜小組／林懿捷報導



PLG新北國王看板球星楊敬敏被爆料出軌女粉絲，他18日在IG發文致歉，宣布離開球場，但桃色風暴依然繼續燒，有多名網友表示曾「被密過+1」，在台籃板也熱烈討論，有人指出過往曾文鼎也被爆大玩一夜情，但道歉後還繼續留在球場，發問「陳經柴可以被原諒？敏哥不行？」，網友點出曾當時單身，而楊已婚有小孩，單身和已婚狀況不同，不能相提並論。

楊敬敏在Dcard被爆料「私約」女球迷，還被多名女網友出面指控曾被私訊，才剛拿下年度MVP的他形象全毀，本人也在IG發表聲明表達歉意，宣布即刻退出球場、卸下球員工會理事長一職，「現在唯一能做的就是放棄一切，反省改過從回歸家庭開始，多花時間陪伴我所對不起的家人」。

儘管如此，依然停止不了風波，還被挖出早在2005年時，就有網友在PTT八卦板發文指控，楊敬敏在與某一任女友交往期間被抓包偷吃3次。



▲楊敬敏18日深夜發文道歉，並宣告離開球場。

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然而曾陷入桃色風暴的台籃球星不只楊敬敏一人，被公認台灣籃壇近幾年最強大的中鋒「大房東」曾文鼎， 2008年化名「陳經柴」與網友發生一夜情，之後因不聞不問而遭爆料，曾事後道歉坦承「我的確做了舉止不當的事」。而曾文鼎後來也與女友結婚，目前效力於T1聯盟新北中信特攻。

網友好奇曾文鼎能被球迷原諒，繼續在場上打球，然而「士官長」楊敬敏連莊年度MVP，卻宣佈離開球場，許多人指出，「柴哥當時單身還沒結婚」、 「楊有家庭自己要結婚還亂搞怪誰」、「沒有結婚其實差蠻多」。39歲的楊敬敏在這種情況下告別聯盟的確難堪，但他犯下的錯誤，必須以離開籃球，作為慘痛的代價。





▲曾文鼎在2008年因一夜情風波，遭裕隆球團罰款和禁賽處分。