宥勝自爆曾被性侵「懂世界空掉的感覺」！道歉文讓網更怒：博同情

▲宥勝自爆曾被性侵過性。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）



記者施怡妏／綜合報導

藝人宥勝遭爆對女員工上下其手，舔耳、解內衣、從背後環抱等舉動，「愛家好老公」人設大翻車，事後還傳訊給受害人解釋，坦言自己也曾被性騷擾過，懂那種痛苦的感受。就有網友表示，出這招是在博取同情，既然理解這種痛苦，為何要把痛苦給別人？許多網友看了也傻眼，「育兒的方式也讓人無解」。

有網友在PTT發文，「宥勝懂被害者的苦，因為自己也曾被性侵過」，宥勝在道歉訊息中透露，自己也曾被性侵過，懂那種「世界空掉，身邊的信任都一夕瓦解的憤怒和恐懼感」，多年來看到性騷擾的新聞都很痛苦，一方面想到被害者，一方面想到，自己總有一天會受到懲罰。

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原PO好奇問，「那宥勝說出他過去被性侵的經歷，大家知道後會同情他嗎？對於他性騷擾跟趁老婆懷孕外遇的事情，大家怎麼看呢？」

▲宥勝被爆性騷，馬上傳訊息向當事者道歉 。（圖／網友提供）

對此，網友紛紛搖頭，「看起來是蠻懂加害人的心情，不知道一直道歉又一直犯錯的人的心情」、「自稱被性侵過，然後到處去性騷別人？說自己很懂對方感受我是不信啦」、「我懂妳的痛，但我要讓妳痛」、「被害者變加害者，誰要同情他」、「過去有痛苦的遭遇，跟變成加害者迫害別人，是兩碼子事情」。

另外，也有不少人對於宥勝的育兒方式很震驚，「撕爛玩具這招我真的有驚嚇到」、「他之前當面摧毀女兒的玩具，就覺得這人很有病」、「教育女兒方式那件事，讓我對他反感」、「他臉書常發表一些育兒經，但有些言論讓人覺得偏激」、「撕爛玩具絕對是錯誤的教育，問題程度不亞於直接打罵羞辱小孩了」。