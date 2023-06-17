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騙夫攜女慶祝母親節　狠婦聯手嫩小王下藥誘殺！爆頭焚屍棄水溝

▲人妻聯手25歲嫩小王殺夫焚屍！蛇蠍女無期徒刑撤銷改判16年。（圖／資料照片）

▲人妻聯手25歲嫩小王殺夫焚屍！蛇蠍女無期徒刑撤銷改判16年。（圖／資料照片）

記者蔡怡萍／台中報導

台中33歲人妻姚曉芳與25歲小王陳長吉，共謀在母親節這天持鐵棍打死53歲袁姓丈夫，並買汽油焚屍後再丟入大排水溝，台中地院一審宣判姚女、陳男涉殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，上訴後改判姚有期徒刑16年、陳15年，皆褫奪公權10年；而苗栗縣政府也替袁男與前妻的2名小孩、與姚女的1名女兒提告求償，一審判陳、姚連帶賠償給3名孩子共258萬餘元。

據了解，34歲的姚女有5次婚姻，和57歲的袁男結婚後，又結識25歲的陳長吉並與之交往，陳男供稱，屢屢聽姚女哭訴被死者毆打，於是為愛犯案，先持鐵棒打死袁男，直到案發翌日凌晨2點，趁夜色再拖到草地灑汽油焚屍。

檢警調查，姚女與袁男育有1名7歲女兒，夫妻感情不睦，袁發現妻子與陳男外遇對2人提出求償，引發殺機。2021年5月9日，姚女與袁男相約帶女兒到苗栗知名渡假村慶祝母親節。當天上午，陳男先將姚女之前到醫院領取的安眠藥磨成粉備用，接著開車載姚女及其女兒到苗栗竹南火車站的便利商店，由姚女進店購買袁男愛喝的咖啡，再由陳將安眠藥粉末摻入咖啡，姚女帶女兒及咖啡換搭袁男的車前往渡假村。

▲人妻聯手25歲嫩小王殺夫焚屍！蛇蠍女無期徒刑撤銷改判16年。（圖／資料照片）

▲姚姓女子（左圖）聯手小王狠心殺夫（右圖）。

袁男及妻女到了渡假村停車場，姚女把咖啡拿給袁男飲用，不久後袁陷入昏迷，姚女馬上通知陳男開車將他們3人載至新竹縣橫山鄉住處。返抵住處後，姚女提議用刀械行兇，經陳男勸阻後改在旁把風，由陳男持鐵棍重擊袁的頭部，致袁當場慘死，姚、陳2人隨後至加油站購買汽油，10日凌晨，將袁男的屍體潑汽油焚毀，並丟至住處附近大排水溝。

台中地院一審依殺人罪判處姚女、陳男無期徒刑，褫奪公權終身，另外遺棄屍體罪部分，分別判處1年4月、1年2月，盜領袁男存款、過戶車輛部分，則依偽造文書等罪，分別判4月、3月徒刑，可易科罰金。

2人上訴，法院撤銷改判姚女15年，另涉遺棄屍體罪判1年，不得易科罰金部分，計判刑16年，褫奪公權10年；另陳男更一審改判15年，褫奪公權10年，全案尚未定讞。

民事部分，苗栗縣政府為姚女的7歲女兒，以及袁與前妻所生的2名子女，向陳、姚兩人求償，台中地院一審宣判2人須連帶賠償給3人分別178萬、10萬、70萬，仍可上訴。

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