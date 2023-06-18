男歌手高空驚魂！起飛30分鐘「艙門突彈開」　恐怖畫面曝

▲蒂艾里所搭乘的飛機，在起飛30分鐘後艙門突然彈開。（圖／推特／@aviationbrk）



記者王佩翊／編譯

南美洲知名歌手蒂艾里（Tierry）日前剛結束在巴西的巡演，並搭乘小型專機與樂團成員一同從巴西飛往薩爾瓦多，然而當他們在巴西上空飛行時，一扇逃生艙門卻突然彈開，強風瞬間吹進機艙內，所有乘客嚇得不知如何是好。其中一名乘客則拿出手機錄下整個驚險過程，而該架飛機最後成功迫降，而機上也無人受傷。

根據《鏡報》報導，在Instagram擁有700萬粉絲追蹤的知名歌手蒂艾里日前完成在巴西的演出後，12日和所有樂團成員一同從巴西聖路易斯搭機飛往薩爾瓦多，然而飛機起飛才不到30分鐘，機身後方的一扇緊急逃生艙門卻在飛行中突然彈飛，來自外部的強風瞬間灌入飛機內，嚇得包含蒂艾里在內的乘客不知該如何是好。

從乘客所拍攝的畫面可以看到，所有乘客嚇得不敢往艙門看，扭頭面向另一邊，試圖讓自己保持冷靜。所幸彈開的艙門附近並未坐人，而是用來擺放行李。

飛行員隨即讓乘客冷靜下來，並且在坎華·馬查多元帥國際機場（Hugo da Cunha Machado airport）緊急降落。所幸該起意外未造成任何人受傷，而航空調查人員目前仍在檢查飛機，以釐清詳細事發原因。

另一方面，南韓韓亞航空5月底也曾發生類似事件，一名坐在緊急逃生艙門附近的男子，在飛機降落時，突然打開艙門。當時機上一共載有194名乘客，有多人出現昏厥、呼吸困難的情況，隨後被送往醫院治療，而男子也馬上被警方逮捕。