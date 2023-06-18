妻偷吃農會主管　岳母舉動讓綠帽夫氣炸

▲彰化某農會J姓主任遭爆與已婚女下屬不倫。



圖文／鏡週刊

彰化某農會J姓主管遭爆與已婚Z姓女下屬不倫，去年12月還帶Z女到阿里山幽會，被Z女的丈夫抓包，J男與Z女同睡在車內後座，J男當時下半身僅穿著一條內褲，Z女主管的丈夫已對J男提告並求償80萬元。

Z女的丈夫阿祥(化名)告訴本刊，他與妻子結婚十多年，7年前妻子鬧離婚，妻子的同事看不下去向他密報，稱Z女與J男主管關係不單純，阿祥找上J男理論，J男否認還要阿祥「有本事就去抓」，強調二人只是好朋友，嗆他「沒有資格去限制Z女的交友」。

「J男一直在說謊，甚至連岳母全家也幫著妻子聯手騙我！」阿祥說：「老婆後來離家出走，某天岳母打電話告訴我說老婆吞藥自殺，我趕到醫院，岳母表示一名好心男凌晨三點多在二林鎮某公園運動，發現她倒地不起，趕緊送她就醫，後來有人通風報信，我才得知岳母口中的好心男就是J男，他半接到妻子電話，連夜趕赴公園救她。」

不甘心被騙的阿祥決定跟妻子攤牌，揚言要調監視器畫面查出當天送妻子就醫的男子身份，Z女才心虛承認。事後Z女與阿祥分居，沒多久，她反悔要求跟阿祥復合，還掛保證已與男方分手，阿祥心軟答應讓妻子返家，事後才發現妻子的動機不單純，與Z男仍藕斷絲連。

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