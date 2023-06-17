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英特爾大改處理器命名法　移除「i」改推Core和Core Ultra系列

▲ 英特爾更改產品命名習慣。（圖／翻攝自 Intel）

▲ 英特爾更改產品命名習慣。（圖／翻攝自 Intel）

記者樓菀玲／綜合報導

英特爾（Intel）在日前宣布將為自家新款處理器系列重新命名，移除了既有 Core 處理器中的「i」，並為其高階產品新增 Core Ultra 系列，英特爾打算將 2023 年下半年推出的新款 Meteor Lake 處理器採用全新命名法。

在新的命名規則下，英特爾的主流用戶端處理器將分為 Core 和 Core Ultra，其中 Core Ultra 是指最高階的用戶端處理器，其他每一類別的處理器都將以 3、5、9 區分成三個級別，用以對應入門、主流、旗艦三種等級，而這樣的命名方法與 AMD Ryzen 3、5、9 的命名方式相似。

這套新的命名系統是自 2009 年英特爾進行品牌改革後的重大變動，當時的英特爾將原本的品牌 Atom、Celeron、Pentium 和 Core，變更為 Celeron、Pentium 和 Core，並且在 Core 系列細分了 i3、i5，其目的在於讓消費者可以更明確辨認哪一款型號對應的等級為何。

不過英特爾現有的 vPro Enterprise、vPro Essentials 商用裝置標誌和輕薄型筆記型電腦 Evo 等產品線暫時沒有異動，英特爾可能會在日後逐步公開全新的方向與改變。

 

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