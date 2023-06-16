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社會 社會焦點 保障人權

苗栗女清晨突倒臥大馬路險遭撞　駕駛傻眼急煞...驚險畫面曝

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市一名女子於今(16日)日清晨5點多，在苗栗市民族路巨蛋體育館前不明原因倒臥在車道上，幸好汽車駕駛人及時發現緊急煞停，十分驚險。民眾將過程影像po在地方臉書社團，苗栗警方也發現這篇貼文，但因後續未接獲相關報案，當事人亦將該影像下架，目前尚無法查證事發經過。

▲▼一名婦人於今（16日）清晨5點多，在苗栗市民族路巨蛋體育館前前不明原因倒臥在車道上，幸好汽車駕駛人及時發現緊急煞停。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲一名女子於今（16日）清晨5點多，在苗栗市民族路巨蛋體育館前前不明原因倒臥在車道上，幸好汽車駕駛人及時發現緊急煞停。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

該網友在臉書社團「苗栗大小事」貼文，「阿姨我沒有要去福祿壽 妳不要亂攔車」，並附上汽車行車紀錄器影像。行車紀錄器影像顯示，今(16日)上午5點10分許，該車沿苗栗市民族路往西行駛，在巨蛋體育館對向，某家連鎖水餃館前面，突然有一名女子不明原因倒臥在車道上，汽車駕駛人及時發現緊急煞停，婦人隨後起身離去。

這篇貼文引發網友討論，轄區苗栗警分局也發現這篇貼文，但警方表示，目前未接獲相關當事人的報案，後續將持續調查釐清。

警方依據影片內容推斷，女子疑是晨運人士，可能於走路時不小心跌倒，警方呼籲駕駛人若遇此類狀況，可即時撥打110報案請警方到場，並將行車紀錄影像保留提供警方釐清事發真相；同時提醒民眾若藉機製造假車禍事故，恐涉犯詐欺罪嫌。

▲▼一名婦人於今（16日）清晨5點多，在苗栗市民族路巨蛋體育館前前不明原因倒臥在車道上，幸好汽車駕駛人及時發現緊急煞停。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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