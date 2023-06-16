習近平見比爾蓋茲：中美關係基礎在民間　寄希望於美國人民

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》16日證實，大陸國家主席習近平在北京釣魚台國賓館與美國蓋茲基金會聯席主席比爾蓋茲（Bill Gates）會面。

習近平在會面時表示，「我很高興見到你。咱們有三年多沒有見面了。你是參與到中國發展事業中，做了很多事情的人，是我們的老朋友。你是我今年見到的第一位美國朋友。」

▼習近平與比爾蓋茲會面。（圖／翻攝CCTV）



習近平指出，「我總認為，中美關係基礎是在民間的。我是寄希望於美國人民的。在當今世界形勢下，我們可以進行各種有利於我們兩國、兩國人民，有利於整個人類的活動。我們都做這方面的促進者。」

比爾蓋茲則說，「非常榮幸今天能有機會見到您。過去我們曾有過非常好的交流。今天，我有很多重要的話題要同您探討。過去4年我無法來到中國，感到十分遺憾。所以，這次回來我感到很激動。」

比爾蓋茲14日搭機抵達北京，他也特別在微薄上發文表示，這是他2019年以來的首次訪問，蓋茲基金會與中國夥伴合作應對全球健康和發展挑戰已經超過15年，「我非常高興能與中國的伙伴們見面。」

比爾蓋茲提到，在減少兒童死亡和貧困方面，世界取得了巨大進展，然而全球危機卻讓這些進展受阻，面對高昂的食物價格、沉重的債務和不斷增加的結核病、瘧疾發病率，非洲國家尤為脆弱，「這也是為什麼我接下來要訪問西非的原因。」

比爾蓋茲強調，要解決氣候變化、健康不公平和糧食安全這樣的問題，「我們需要創新，從研發抗瘧新藥到投資氣候適應性解決方案，中國在這些領域擁有大量經驗，我們需要幫助全球更多人實現這樣的發展。」