抓姦直擊！高校官員「野外車震」人妻被抓包　光著下身瘋狂逃跑

▲卓男光著下身狂奔。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市一名丁姓女子6月14日爆料稱，廣東交通職業技術學院一名卓姓官員，插足自己兒子婚姻，該男子與她兒媳更在車內發生性關係。兩人被抓姦的影片，也被直接公布在微博上。影片顯示，鏡頭最開始是一名男人疑似車震中被當場抓現行，沒來得及穿上褲子就狂奔逃跑。

影片顯示，兩人衣衫不整，疑似剛發生完性關係。下一段畫面，卓男坐在車內。疑似該女子老公出聲說，「卓處長，我們前段時間剛見過一面。」

卓男則叫該男子「X老師」，隨後一手擋鏡頭一邊說，「別說了，對誰都沒好處！我們在坐下來談，好不好！」鏡頭外男子繼續說，「沒什麼好談的，等警察來談。」期間，偷情女主一直背對鏡頭，沒有出聲說話。

▲兩人偷情被抓現行和卓男事後的道歉簡訊。（圖／翻攝自影片）

據《九派新聞》報導，廣東交通職業技術學院信息學院微信公眾號顯示，卓男為信息學院的一名幹部，丁女的兒媳與他為同事關係。

丁女將該事件向學院以及廣東省教育廳進行了舉報，希望學院調查並書面答覆舉報人。

事發後，卓男曾向丁女兒子道歉，表示自己已被免職，並願意進行賠償，遭丁女一家拒絕。

6月13日，學院紀委表示，卓男以及其兒媳均受到了相關的處分，「撤銷行政職務，七級崗降為八級崗，調整原崗位，啟動師德師風處理程序。」6月14日，學院紀檢室工作人員姚清照表示，該事件已依規依紀處理。

官網顯示，廣東交通職業技術學院的前身是1959年成立的廣東交通學校和1960年成立的廣東省航運學校學院。目前有四個校區，佔地面積1300餘畝，全日制在校生2.8萬餘人現有56個專業。