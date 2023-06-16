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性侵勒斃馬國女大生！兇手死刑撤銷　被害人母：我不是送她去死的

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍，橋頭法院將梁嫌判處死刑，本件家屬委託律師林瑞成指出，家屬對判決感到欣慰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲梁育誌被控殺害長榮大學大馬鍾姓女大生案，最高法院將涉犯強制性交殺人罪部分撤銷發回更審。（圖／記者林悅翻攝）

文／中央社

男子梁育誌被控殺害長榮大學大馬鍾姓女大生案，最高法院將涉犯強制性交殺人罪部分撤銷發回更審，被害人母親獲悉最高法院判決說，她是送女兒去台灣讀書的，質疑台灣司法有沒有黑箱作業，為什麼不還給她一個公道。

梁育誌被控殺害大馬鍾姓女大生案，一、二審均判死刑。最高法院認為，二審判處死刑的事實與理由矛盾、調查未盡，將涉犯強制性交殺人罪部分撤銷發回更審。但有關遺棄屍體、強制性交未遂罪部分，二審各判處有期徒刑2年及2年10月，最高法院駁回上訴定讞。

最高法院判決結果受到大馬媒體關注，包括星洲日報、中國報等媒體也相繼報導被害人母親不滿台灣最高法院的判決結果。

鍾姓被害人母親獲悉判決結果後一度痛哭，並質疑台灣的司法究竟有沒有黑箱作業。

大馬媒體引述鍾姓被害人母親說法指出，她和律師都沒有收到任何通知情況下，最高法院就將涉犯強制性交殺人罪部分撤銷發回更審。

鍾姓被害人母親接受媒體訪問時說，「我是送女兒去台灣讀書的，我不是送她去死的」，為什麼法官可以說凶手沒有計畫性殺人，為什麼不要給她一個公道。

長榮大學馬來西亞籍女大生民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁育誌用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區山區。

女大生家屬跨海委託中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成於109年11月提出訴訟，包括死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

 

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