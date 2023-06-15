見有人輕生！外送員急跳河救人　意外「獲34萬獎勵」及免費上大學

▲外送員從12公尺高跳下救人，導致胸椎壓縮性骨折住院。（圖／翻攝自好看視頻）

圖文／CTWANT

好心有好報！大陸一名31歲外送員彭清林，日前跳水救起一名輕生女子，導致胸椎壓縮性骨折，必須住院觀察，不過他也因此獲得總共8萬元（人民幣，下同，約新台幣34萬元）獎金，還有免費上大學的名額，可以說是因禍得福。

整起事件發生在13日下午，一名女子從杭州西興大橋跳進江裡，正好彭清林跑外送經過，發現有人落水後，沒有猶豫太久，立刻跳進距離橋面12公尺高的江裡。跳進水裡的瞬間，感覺很窒息，雖然只有幾秒時間，但感覺過了很久，「當時就想著，能拉上來就好，我還要去送單」，並表示自己不配「英雄」2字。

▲彭清林意外獲得到34萬元現金獎勵，以及免費上大學的名額，讓他超開心。（圖／翻攝自好看視頻）

由於事後腰部一直不舒服，彭清林隔天上午前往當地醫院檢查，發現因為衝擊力太大，出現胸椎壓縮性骨折，需要住院7到10天，暫時不需要手術治療。目前，他被授予杭州市見義勇為積極分子榮譽稱號，獎金3萬元；當地公安授予杭州市一等治安榮譽獎章，外送平台授予「先鋒騎手」稱號，並獎勵5萬元現金，同時幫他爭取到免費上大學的名額。

消息一出，引發熱烈討論，網友紛紛稱讚：「又給獎金、又讓上大學，社會終於願意給一個平民英雄真實的獎勵了，感動哭了」、「怎麼獎勵都不過分，這才是中國隊長」、「英雄的勇敢犧牲和對冷漠的對抗，會溫暖更多的人，溫暖更多的希望，是無價的」、「這是真正的善良，是天性善良，是瞬間出於本能要救人」。

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