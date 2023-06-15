凝聚全民國防向心力！　花蓮東大門除役軍武...重新上漆亮相

▲▼花蓮東大門夜市旁展示的各項除疫武器裝備經重新上漆後煥然一新，以全新風貌與民眾見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東大門夜市旁自2015年規劃了除役國防武器展示空間，展示武器有空軍F-5E戰機、海軍陸戰隊榭樹飛彈、陸軍M-41戰車、M-42防砲車、155加農砲、105榴砲等各式退役裝備，近日經重新上漆後煥然一新，以全新風貌與民眾見面。

2015年時任縣長傅崐萁為使國人認識國防，凝聚軍民團結向心力，也能吸引更多觀光客前來，經長遠考量後特別規劃在東大門夜市旁規劃了國防武器的陳展空間。

時至今日東大門夜市現已儼然成為東部地區最大的國軍裝備展示場地，涵括陸、海、空三軍，展區內的每一項除役軍武，都有其為國家奉獻的光榮歷史與故事，展示區結合全民國防教育理念，讓前往民眾，除對花蓮有深度文化之旅外，更能瞭解國軍武器的背景，相信在促進地方觀光產業之餘，對於凝聚全民國防共識，有相當程度的提升。

現任民政處處長明良臻亦常代表縣長徐榛蔚親至現場視察指導及審視維護情形，以保持除役軍武最佳的樣貌，讓國人瞭解陳展軍武的歷史文化，理解全民國防的重要性。

國軍先後歷經無數戰役，先賢先烈流血流汗不惜以生命保衛疆域，各項武器裝備也持續朝現代化精銳勁旅目標邁進，而這些參與保家衛國的各項軍事裝備、文物保存，全都是國人共同擁有的「無價資產」，縣府每年編列預算維護及修繕展區的除役軍武，期盼民眾能藉由參展來達到全民國防走入鄉里，讓國人更加關注國防議題，支持國防施政來凝結軍民向心力，讓台灣能有自我防護的軍事力量。