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13歲國中女過馬路遭輾「腦漿溢出慘死」　砂石車駕駛1理由獲減刑

▲基隆水泥車出停車場載土石 男騎士捲車底「腦漿溢出」慘死。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲聯結車才剛起步，13歲國中女就遭撞倒輾過頭部當場死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

基隆市一名年僅13歲陳姓女國一生，去年7月中午暑期輔導下課返家，走路行經七堵區泰安路75巷時，遭逆向起步砂石聯結車撞擊，頭部遭到重輾當場死亡。檢方事後依涉犯過失致死罪，將林姓司機起訴。基隆地方法院近日審理，認定林男雖符合自首要件減輕其刑，但一直未與被害人家屬達成和解，依過失致死罪判2年徒刑。

回顧這起事件，駕駛砂石聯結車林姓男子，25日下午1時許準備到工地載運土石，不料才剛從停車位起步駛出，左轉不到10公尺就感覺輪下疑似輾到東西，立即停車下車查看，赫見國中少女倒臥在血泊中，嚇得急忙報案。警方獲報趕抵現場，發現少女頭部遭重輾、腦漿溢出，已明顯死亡。

▲▼基隆13歲國中少女遭砂石車輾斃，母蹲地崩潰痛哭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲少女家屬接獲噩耗不敢置信、蹲地崩潰。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據調查，事發前聯結車本來逆向停放在路邊，當時少女剛好行經泰安路75巷走到聯結車頭處，林男就駕駛聯結車逆向起步進入車道，而少女正好走到車輛副駕駛座車門邊，疑因視線死角未注意，少女反應不及遭撞擊輾斃，林男酒測值為0，警方依過失致死罪嫌將林男送辦。

基隆地院法官指出，林男在肇事後留在現場未逃逸，並當場承認為肇事人，符合自首要件減輕其刑，不過林男行經分向限制線路段時，逆向停車後路邊起駛，又疏未注意看清右側有行人徒步在旁，導致少女因此喪失寶貴性命，並迫使家屬承受喪失親人之慟，犯後雖坦承犯行，但未與被害人家屬達成和解，依犯過失致死罪，處有期徒刑2年。

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